培訓緊急救護尖兵 花蓮消防局辦理高級救護技術員訓練

為提升消防人員緊急救護能力，花蓮縣消防局爭取經費，持續辦理訓練，第三期高級救護技術員訓練近日在花蓮慈濟醫院展開，20名消防員將參與10個月上千小時的到院前緊急救護專業訓練，未來通過考試後就可投入消防局緊急救護服務。

消防局長林文瑞表示， 緊急救護技術員分為初級、中級及高級，等級愈高可以實行的緊急救護處置項目愈多，其中高級救護技術員可以依據線上醫囑給藥，對於傷病患的急救存活能提供更大幫助。

為了提升東部地區緊急救護品質，花蓮縣積極爭取經費提升救護人力資源，107年先辦理45名中級救護技術員訓練，前年辦理第一期20名高級救護技術員訓練，去年更受宜蘭及台東縣消防局委託，一併辦理第二期高級救護技術員訓練，今年加碼邁入第三期。

花蓮緊急救護品質的提升，從急救成功率就可看出。林文瑞說，經過3年努力，花蓮地區傷病患的急救成功率，已經從還沒開辦高級救護技術員訓練的107年的13.3%，到今年1、2月已提升到22.7%；到院前成功預告醫院急性心肌梗塞患者的人數，也從107全年3例，今年至今已經高達9例。