花蓮90餘年日式校長宿舍 市公所爭取經費修繕

花蓮明禮國小的日式校長宿舍約有90年歷史，保留完整日治時期公學校官舍建築物，3年前登錄為歷史建築。花蓮市公所爭取經費修繕，將串連周邊日式建築群成為歷史文化廊道。

明禮國小前身是舊花蓮港公學校，因位在米崙斷層帶上，日治校舍遭地震破壞未能保留，位在明禮路31號的日式校長宿舍成為校史重要見證，2017年閒置後，隔年提報登錄為歷史建築。

花蓮市公所指出，去年委託范綱城建築師事務所針對校長宿舍建築外觀、建造工法及歷史背景進行研究調查，讓未來規畫修繕、保存維護時有所依據，今天舉辦成果說明會。

調查研究指出，花蓮港公學校校長宿舍約為1926年由建造，距今約有95年歷史，建築結合日式、洋式混搭，外觀以日式軸組構造，搭配洋式雨淋板，室內保有廊下走廊、南北兩側設有緣側等傳統日式空間配置，空間更加開放。

研究團隊根據屋內襖門上的引手圖樣，對比文史資料，推測建築是由當時第三任校長坂本茂建造。

花蓮市長魏嘉賢說，歷史建築反映了近代花蓮發展的主要歷史脈絡，為來將按文資法申請修費，活化歷史建築，串連鄰近包括檢察長宿舍、還在調查研究的花農校長宿舍等景點，成為市區的文化歷史廊道。