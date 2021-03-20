花蓮又有牛隻逛大街 吉安警趕往處理並依法告發

花蓮市前幾天才有民眾駕車險遭水牛衝撞，今天在吉安鄉又發生牛隻拖著繩索逛大街，吉安警方獲報立刻前往處理，找到邱姓飼主將牛帶回，並依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

花蓮不時發生因飼主未管好牛隻，任其亂跑闖入鐵道或逛大街危及交通安全，去年12月在花蓮南區的東竹到富里間鐵軌，4天內兩度發生牛隻闖入鐵軌被火車撞擊的意外，本月16日花蓮市國福地區發生一輛黑色汽車險遭水牛衝撞意外，幸好即時閃避，今天一早7時許，又有民眾在吉安鄉東海十街發現一頭牛拖著繩索逛大街。

吉安警分局今天表示，報案民眾發現牛隻獨走，一旁沒有飼主，擔心發生意外，於是向轄區仁里派出所報案。警方獲報後，把牛隻牽到路旁，將繩索固定在電桿上，避免妨礙交通，接著挨家挨戶找牛主人，最後找到邱姓飼主，通知領回。