花蓮又有牛隻逛大街 吉安警趕往處理並依法告發
花蓮市前幾天才有民眾駕車險遭水牛衝撞，今天在吉安鄉又發生牛隻拖著繩索逛大街，吉安警方獲報立刻前往處理，找到邱姓飼主將牛帶回，並依違反道路交通管理處罰條例開單告發。
花蓮不時發生因飼主未管好牛隻，任其亂跑闖入鐵道或逛大街危及交通安全，去年12月在花蓮南區的東竹到富里間鐵軌，4天內兩度發生牛隻闖入鐵軌被火車撞擊的意外，本月16日花蓮市國福地區發生一輛黑色汽車險遭水牛衝撞意外，幸好即時閃避，今天一早7時許，又有民眾在吉安鄉東海十街發現一頭牛拖著繩索逛大街。
吉安警分局今天表示，報案民眾發現牛隻獨走，一旁沒有飼主，擔心發生意外，於是向轄區仁里派出所報案。警方獲報後，把牛隻牽到路旁，將繩索固定在電桿上，避免妨礙交通，接著挨家挨戶找牛主人，最後找到邱姓飼主，通知領回。
警方表示，依據道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰，已依法開單告法，並呼籲飼主善盡管理責任，以免一旦發生交通事故，還得負起肇事責任。
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