基隆站前天橋拆除順利 市公車明上午6時恢復原路線行駛

因應基隆市國門廣場施工，圓環天橋提前於今天會拆除完畢，市公車今天下午表示，明天（21日）上午6時起恢復原路線行駛。另自21日起公車總站封閉，公車路線1、2、5、8字頭調整至臨陽明海運大樓側，位總站右轉10公尺港西街，設有臨時候車亭停靠。

市公車處指出，調整1字頭路線為101和平島、103八斗子、104新豐街、105三總基隆分院、107八斗子-信義國中-基隆車站、108八斗子(經潮境公園)、109天顯宮；2字頭路線為201深美國小(仁ㄧ路)、202深美國小(信二路、仁五路)、203深澳坑、204教忠街、205信中-和平島；5字頭路線為501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、508澳底漁港、509情人湖；8字頭路線為801信義國中-國家新城線、802八斗子-長庚醫院線、803八斗子-信義國中-長庚醫院線。