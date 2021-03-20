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基隆茶飲料老闆社區關懷 送1200顆高麗菜不到1小時送完

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝
基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝

基隆上宇林茶飲料老闆楊佳明，今天與山海觀社區及當地砂子里前里長共同舉辦愛心活動，力挺中南部農民，免費贈送1200顆高麗菜，很多民眾排隊領取，不到1個小時發完。

基隆上宇林茶飲料店老闆楊佳明說，由於高麗菜盛產導致價格崩盤，為了鼓勵民眾多吃時令蔬果，一起挺農民，才會與砂子里前里長曾秀菁、山海觀社區大廈管委會一起舉辦這次的活動。

上周六與蔡適應立委發放1000顆高麗菜的議員陳宜也前來共襄盛舉，一起發放，陳宜說，大家都用不同的方式挺農民，一顆高麗菜可能沒有多少錢，但是大家願意花費時間來排隊來領取用具體的行動來支持，她相信農民們看到這樣的情況也會感動，感受到全民力挺他們的辛勞。

市議員張顥瀚、張淵翔、全國報系基隆社長黃希賢等人也到場一起發送，與社區居民一起做公益、吃出健康。

基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝
基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝
基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝
基隆茶飲料老闆社區關懷，送1200顆高麗菜不到1小時送完。記者游明煌／翻攝

農民 高麗菜 基隆

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