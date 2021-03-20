基隆區漁會小組長及會員代表改選投票率44% 現任占優勢

基隆區漁會今天舉行第十八屆漁民小組小組長及會員代表選舉，順利選出5位漁民小組小組長及29位漁民代表。將在3月30日召開會員代表大會，再選出9位理事及3位監事，4月7日召開理、監事會議選出理事長及常務監事，並遴聘總幹事。據了解，今天選舉結果，仍以現任者占優勢。

基隆市政府產業發展處處長黃健峰表示，今天漁會選舉相當圓滿，感謝漁會理事長游日興、常務監事簡建輝及總幹事陳文欽帶領的團隊，期許新選出的漁會幹部及漁民代表，秉持熱誠服務漁民，促進漁業發展。

今天的漁會選舉，具投票權之漁民共3996人，設置12處投開票所，黃健峰到投開票所視察投票情況，並慰勞工作人員辛勞。落實投開票場所消毒、工作人員全程配戴口罩及防疫手套、每一投開票所有專人負責量體溫、雙手消毒、圈票處消毒等防疫工作，選舉工作順利安全辦理完成。

此次選舉計有5人登記參選5個漁民小組小組長；會員代表部分則有37人登記參選，應選出29人為會員代表。

5個漁民小組小組長當選人名單如下:

邱美秀、莊清日、陳明貴、于秀娥、游萬富

第18屆漁會會員代表當選人名單如下：

黃茂林、黃志強、陳明欽、蔡健忠、簡豐堅、杜燦雄、楊逸富、王民權、李永總、池漢坤、王銘宏、張玉枝、張源堂、楊雙全、陳彥銘、張文村、陳怡宏、鄭明山、簡建輝、蕭乾文、江青、李正雄、游日興、魏君龍、楊萬得、簡士迪、林寬仁、李池永、王明俊， 以上當選人名單以基隆區漁會公告為準。