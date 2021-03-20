小愛志工有大愛 陪伴基隆市「星兒」彩繪風箏、放風箏

家有自閉症「星兒」，家長照料成長更費心力。基隆市一群自閉兒家長組成協會，透過安排手作活動、專家講座和心靈成長課程，陪伴星兒成長，追求安穩的人生。外界的理解是星兒家長們重要的支持，志工們協助帶領星兒出遊，讓家長能有暫時喘息時空，內心更是滿滿感謝。

基隆市自閉症家長協會理事長李艷芬說，前立委謝國樑發起的「小愛爸爸」公益平台推動志工陪伴計畫，半年前和協會聯絡籌辦行程，討論用什麼形式和活動較符合星兒參與。雙方交換意見後，決定上午在「小愛公益樂園」遊玩，下午彩繪風箏和放風箏1日遊。

謝國樑運用個人資源，安排「金莎Mimi」陳蘊予擔任小老師，在出遊那天帶領星兒同樂。小愛爸爸團隊志工帶著星兒們，自己動手做出屬於自己的風箏再彩繪圖案，接著帶到碧砂漁港放風箏，度過自在的一天。

李艷芬感謝小愛爸爸公益平台帶星兒出遊，形同搭起星兒與外界溝通的橋樑。志工姊姊、哥哥的陪伴，不只讓孩子有個快樂的假日，也讓長期照顧的家長有段喘息的時間，更有勇氣面對以後更長的路。

李艷芬說，自閉症星兒不象其他多數障別族群，讓人用眼睛觀看就能察覺，有機會讓星兒出門走走，接觸更多人群，有助讓更多人了解星兒其實很願意與人互動，消弭外界對於自閉症的誤解。