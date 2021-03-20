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花蓮壽豐豬場遭抱怨臭味飄散 縣府補助鼓勵更新設備　

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉部分養豬場設備老舊，遭附近住戶抱怨飄散臭味。圖／縣府農業處提供
花蓮壽豐鄉部分養豬場設備老舊，遭附近住戶抱怨飄散臭味。圖／縣府農業處提供

花蓮縣壽豐鄉養豬場、豬隻在養量占全縣三分之一，因設備老舊，附近住戶抱怨臭味飄散，也擔心當地有大型渡假飯店會影響觀光。縣府農業處表示，已輔導豬農在飼料添加除臭酵素，也會補助經費，鼓勵養豬場轉型新式豬舍。

花蓮全縣有92個養豬場，豬隻在養量約7萬多頭，其中超過三分之一的32場位於壽豐鄉，在養量近2萬8000頭。因當地豬舍普遍興建較早，設備較老舊，屢遭附近住戶抱怨臭味，尤其近日天氣變熱臭味更濃，縣府農業處收到民眾反映希望改善。

農業處漁牧科表示，目前已輔導豬農在飼料添加除臭酵素，今年也配合農委會辦理的「擴大豬場導入新式整合型設施」（豬場） 設施補助計畫」，補助項目包括密閉式豬舍、水簾、高床、汙染防治及自動化設備等，補助金額從6萬到最高500萬元，豬農也必須負擔部分費用，希望藉此鼓勵老舊豬舍轉型。

此外，針對畜牧場廢水排放，依規定每年必須辦理兩次檢測排放流水數據，農業處也補貼部分檢驗費，減輕豬農負擔。

花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，協會也積極輔導豬農在飼料中加入除臭酵素，除臭酵素成本每噸要多500元，雖然每個月要多出近3萬元成本，但臭味已經大幅減少，除臭酵素部分經費由農業處補助。

陳志忠說，壽豐養豬場普遍是早年蓋的，而且多半是漁牧共養，難免會有味道；養豬戶年事已高，下一代不願接手，老豬農要短期內對豬場做大幅度改善較困難。花蓮養豬場豬隻多半都是縣內銷售，豬農用心飼養健康豬隻，希望民眾能夠多體諒，協會也會配合政府政策，積極輔導養豬戶更新設備，降低臭味和環境汙染。

花蓮壽豐鄉部分養豬場設備老舊，遭附近住戶抱怨飄散臭味。圖／縣府農業處提供
花蓮壽豐鄉部分養豬場設備老舊，遭附近住戶抱怨飄散臭味。圖／縣府農業處提供

酵素 養豬場 農委會

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