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多良車站畫龍今「點睛」揭幕 原來部落名稱和龍有關係
台東太麻里鄉多良火車站被譽為「如神隱少女場景般的海上車站」，今天上午10點於擋土牆壁畫區辦理揭幕儀式，由鄉長王重仁鄉長為台東女中彩繪創作的金龍「點睛」，賦予靈魂，彷彿神隱少女動畫裡的角色白龍，庇護在地居民及參訪遊客。
王重仁說，這次擋土牆的壁畫，由國立台東女中老師康毓庭提出「以藝術之名-傳愛行動實踐計畫」，與鄉公所及部落共同商議後，挑選出最切合在地文化之意象，率領美術班學生花了6天繪製而成，而其中的金龍，即是多良瀧部落象徵吉祥、守護之意。
彩繪內容都為多良瀧部落日常生活、歲時祭儀，呈現部落生活樣貌，其中，最吸睛、最令人好奇的竟是一條龍，畢竟排灣族傳統文化中，從未和龍有關係。原來部落在日據時期，曾發生堰塞湖，溪流沿著往海邊，日本政府觀察形狀酷似一條龍，所以那條溪是叫瀧溪，也是部落稱為瀧部落的由來。
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