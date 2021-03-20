賴清德參訪台東TTstyle原創館 原民會竟要求記者離席

副總統賴清德今天抵達台東跑行程，早上首站參訪TTstyle原創館，聽取場館各項設施介紹，未料，進行分享座談會時，主辦單位原民會竟要求現場媒體離席，令媒體傻眼。詢問原民會人員原因卻不願回應。有媒體不解說：「既然公開行程，就應讓媒體與會，不然就不要發行程」。

「真的離譜！謝絕受訪，又不給參與，幹嘛發採訪行程呢？」一位資深平面媒體記者說，副總統不受訪沒關係，最重要的就是分享座談會，聽聽地方返鄉青年創業分享，對政府有無建議，以及賴清德對於原住民地方創生有無政策或相關方案等，主辦單位卻要媒體離席，當下很錯愕。

賴清德在原民會主委夷將·拔路兒、立委劉櫂豪、陳瑩等人陪同下，今天早上10點參訪TTstyle原創館，一開始安排人員解說簡報，隨後參觀各項設施，最後進行座談分享會，正當媒體就定位拍完合照後，主持人卻要求現場所有媒體離開會場，有媒體詢問原因，卻不願回應，之後發活動新聞稿。

新聞稿內容指出賴擔任行政院長任內，推動「地方創生國家戰略計畫」，鼓勵年輕人返鄉安居發展，自105年蔡英文總統上任以來，原民會透過經濟產業發展相關計畫，已在台東投注高達4.3億元資金，扶持28位族人成立新創企業、9家原住民族企業產業技術與服務升級，以及興建台東縣原住民族文化創意產業聚落與TTStyle原創館，逐步落實政府推動地方創生政策理念。

另新聞稿也提到夷將·拔路兒表示，今天參與創業經驗對談的5家業者及粨種人食品股份有限公司，皆是原民會鼓勵青年返鄉並鏈結地方創生的精神代表。未來原民會將持續挹注資金推動原住民族產業發展，鼓勵原民青年返鄉創業，以帶動部落經濟。

經記者不斷追問，原民會經濟發展處科長劉倩如後來回應說，因府方要求，所以才沒有開放媒體參與座談會，府方希望能讓副總統以較輕鬆自在的方式，和返鄉青年及業者聊天暢談，比較不受拘束。