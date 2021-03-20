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影／基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明6點暢通

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影

走過半世紀有近50年歷史，基隆人共同回憶的「基一信橋」，位在基隆火車站前圓環，因應國門廣場工程，今天凌晨開始拆除，原本預計花48小時，但拆除順利，一夜之間已拆得差不多，市長林右昌說，將可提前18小時，在明天上午6點恢復通車，「基隆整個天際線煥然一新，呈現開闊的格局」。

拆除工程今天凌晨1點半展開，忠一路整個封閉，市區交通大改道。市長林右昌、基隆一信理事主席黃昭胤及副議長林沛祥和多位議員到場，百位民眾見證城市翻新時刻。大家依依不捨拿著手機，拍下最後天橋身影。

這座天橋是以前民眾到火車站搭車時，往來市區、廟口夜市等的重要通道，可以說是通勤上班、上學必經之路，是很多人共同的回憶，很多人來回味當年的點點滴滴。

工務處長張元良表示，當初因很多不確定因素，因準備周全，預估的雙倍的時間及人力機具，第一跨拆除十分順利，速度加快，第二到五跨也都拆除吊下來，目前正在拆橋柱的工作，後面就是一些善後的工作，希望在今天完成。

林右昌說，「基隆整個天際線煥然一新，呈現開闊的格局」，因為周全的準備工程順利，拆除作業相當快，經過6小時到今天上午6時，天橋橋墩部分都已處理，原本預計全部工程要48小時，目前預計可以提前18個小時，30個小時即完成。在明天上午6點前會完成天橋拆除、號誌、道路標線、路面整平等都會完成。

林右昌表示，明天工程完成後通車，從忠一路可以直行到中山一路，也可以右轉港西街，雙向各兩線道，不用像以前一樣繞行圓環，會比過去更為順暢。接下來國門廣場工程就會啟動相關工程。

國門廣場第一期工程將在4月開工，預計今年10月城市博覽會之前完工，在城博會結束後接續第二期工程。整個火車站周邊地區更新計畫，讓火車站周邊成為新穎現代化轉運空間，國門廣場將是台灣未來的嶄新國門新地。

基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
基隆天際線都開了！天橋拆除提前18小時明上午通車。記者游明煌／攝影
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基隆 火車站 林右昌

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