影／50年回憶基隆天橋深夜拆了 林右昌與民眾見證送行

陪伴基隆人走過近半世紀，可以說是基隆人共同回憶的「基一信橋」，位在基隆火車站前，因應國門廣場工程，今天凌晨啟動拆除，以48小時不斷電效率拆除天橋，降低交通衝擊。市長林右昌、基隆一信理事主席黃昭胤及副議長林沛祥和多位議員，與數百位民眾見證城市翻新時刻。大家依依不捨拿著手機，拍下最後的畫面。

林右昌今天凌晨零時30分，沿仁祥醫院外車道，步行上天橋視察工區整備情形，凌晨1點半，在倒數聲中，挖土機開始動工，敲除第一跨的天橋，預計上午完成。工務處表示，在動工後7小時內，先拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便恢復國光客運前及火車站南站前的交通。

林右昌表示，國門廣場計畫是100多年來，最大規模的城市改造運動。從2017年1月火車站南站廣場動工直到完成、孝四路引道拆遷、忠一路貫通中山一路，還有拆除舊國光客運站到臨時新站完成，大家在這短短3、4年間看見市中心區大幅轉變。

這座天橋陪伴基隆人近50年的時間，也是大家的歷史記憶，更是國門廣場計畫要開始動工的重要階段，本來市府規劃5天時間進行拆除，最後以48小時不斷電拆除作業，在周一上班前就可以完工，大家屆時將看見市中心區有不一樣面貌。