半世紀的貢獻 基一信橋20日拆除走入歷史

配合基隆國門廣場工程即將啟動，擁有近50年歷史的「基一信橋」20日凌晨起將拆除，走入歷史。市府今天表示，預計以連續48小時施工，盡速恢復當地交通。

基隆市政府今天表示，國門廣場工程代表基隆身為台灣頭、作為國門海洋門戶的嶄新面貌，鄰近的基隆轉運站工程也正如火如荼施工，未來將串聯火車站南北站，各種大眾運輸工具聚集於此，也是基隆心臟地帶。

市府表示，「基一信橋」這座天橋已是不合時宜的過去公共設施產物，基隆作為現代化與進步的城市，要與大台北地區一起整合成大台北首都生活圈，以因應民眾日常通勤、旅客觀光及未來會展洽商等需求。

市府指出，「基一信橋」共有5跨距天橋，市長林右昌將在20日凌晨前往工地，主持動工典禮。明天凌晨1時30分開拆後7小時內，就可把靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體拆除，天亮後馬上恢復交通，之後陸續拆除其他4跨距天橋，預定22日凌晨完成所有拆除工程，在市民上班前恢復交通。

林右昌在臉書表示，「基一信橋」於1972年12月25日落成，已經陪伴基隆近半個世紀；許多當年一階一階爬上長梯的小小腳丫，現都已成家立業。今天是這座天橋在基隆的最後1天，謝謝它近50年來送給市民們滿滿回憶。

為再見這座天橋最後一眼，許多市民今天把握機會前往與天橋合影，連當地幼兒園孩童也在教師陪同下，向天橋說再見。

基隆市一信合作社副總經理林堃煌告訴中央社記者，可能是當年市府預算不足或是沒有編列，這座天橋是由當時基隆市長蘇德良找上一信合作社，希望打造一座天橋，確保用路人安全。

他表示，這座天橋由一信合作社捐贈，當年斥資新台幣73萬元，1972年12月完工啟用，那年一信合作社扣除天橋贊助經費後，全年盈餘才130萬元。