快訊

你自提退休金了嗎？勞退自提人數去年10月突破1成

楊潔篪斥責美國 陸媒喝采：中國已非當年那個中國了！

半世紀的貢獻 基一信橋20日拆除走入歷史

中央社 / 基隆19日電

配合基隆國門廣場工程即將啟動，擁有近50年歷史的「基一信橋」20日凌晨起將拆除，走入歷史。市府今天表示，預計以連續48小時施工，盡速恢復當地交通。

基隆市政府今天表示，國門廣場工程代表基隆身為台灣頭、作為國門海洋門戶的嶄新面貌，鄰近的基隆轉運站工程也正如火如荼施工，未來將串聯火車站南北站，各種大眾運輸工具聚集於此，也是基隆心臟地帶。

市府表示，「基一信橋」這座天橋已是不合時宜的過去公共設施產物，基隆作為現代化與進步的城市，要與大台北地區一起整合成大台北首都生活圈，以因應民眾日常通勤、旅客觀光及未來會展洽商等需求。

市府指出，「基一信橋」共有5跨距天橋，市長林右昌將在20日凌晨前往工地，主持動工典禮。明天凌晨1時30分開拆後7小時內，就可把靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體拆除，天亮後馬上恢復交通，之後陸續拆除其他4跨距天橋，預定22日凌晨完成所有拆除工程，在市民上班前恢復交通。

林右昌在臉書表示，「基一信橋」於1972年12月25日落成，已經陪伴基隆近半個世紀；許多當年一階一階爬上長梯的小小腳丫，現都已成家立業。今天是這座天橋在基隆的最後1天，謝謝它近50年來送給市民們滿滿回憶。

為再見這座天橋最後一眼，許多市民今天把握機會前往與天橋合影，連當地幼兒園孩童也在教師陪同下，向天橋說再見。

基隆市一信合作社副總經理林堃煌告訴中央社記者，可能是當年市府預算不足或是沒有編列，這座天橋是由當時基隆市長蘇德良找上一信合作社，希望打造一座天橋，確保用路人安全。

他表示，這座天橋由一信合作社捐贈，當年斥資新台幣73萬元，1972年12月完工啟用，那年一信合作社扣除天橋贊助經費後，全年盈餘才130萬元。

基隆 林右昌 幼兒園

延伸閱讀

網美來拍美好回憶 基隆天橋拆除倒數林右昌招市民見證

對議會結論有意見？ 林右昌：這個不能夠打折

封閉富貴市場惹來迫遷罵名？林右昌：為了民眾安全我承擔

林右昌：基隆富貴市場拆除 3月1日是最後期限

相關新聞

賴清德大讚好美的津梅棧橋 現在變成這「淒慘」模樣

跨越宜蘭河的津梅棧橋是國內知名建築師黃聲遠設計，文青網拍景點，甚至連副總統賴清德去年12月都來參觀大讚美麗，但才過了3個...

基隆人半世紀回憶拜了！站前天橋明拆大改道今最後送別

有近50年歷史位基隆火車站站前的基一信陸橋，明天凌晨1點半開始拆除，由於是基隆市中心，預計連續拆48小時，將對交通的衝擊...

網美來拍美好回憶 基隆天橋拆除倒數林右昌招市民見證

有50年歷史的基一信橋明天凌晨1點半開始拆除，基隆市長林右昌晚間在臉書招市民一起來現場見證歷史，也可以透過直播了解最新進...

花蓮區漁會基層選舉前夕 理監事資格複審會議爆發衝突

花蓮區漁會明天將改選會員代表，30日再選出理監事。登記參選理監事33人中，包括理事長簡光臺在內6人資格不符，今天複審，但...

海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出 珍稀寶貝一次滿足

國立基隆海洋科技博物館將近年珍藏近8千件的貝殼，挑出2百多件舉行「貝感心奇」微型展，今天起免費開展到8月底，有全世界最大...

台東人愛閱讀 獲教育部50萬人口縣市閱讀力第一名

教育部今天公布「2020台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台東縣再度獲得縣市人口50萬以下組冠軍。縣長饒慶鈴說，文化處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。