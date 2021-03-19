網美來拍美好回憶 基隆天橋拆除倒數林右昌招市民見證

有50年歷史的基一信橋明天凌晨1點半開始拆除，基隆市長林右昌晚間在臉書招市民一起來現場見證歷史，也可以透過直播了解最新進度。白天有很多民眾來拍最後身影，還有網美出現，來拍以前美麗的回憶。

林右昌今晚在臉書說，今天是六年一班的基一信橋在基隆的最後日，謝謝它近50年來送給基隆的滿滿回憶，明天凌晨零時起，市府將開始進行封閉及拆除作業，邀請市民朋友一起參與這個基隆幾十年來大幅度的翻新。

林右昌表示，如果能來現場的人，就相約20日1點30分在火車站南站廣場及人行道；如果想抱著棉被和大家一起見證歷史，記得凌晨12點30分，準時打開他的臉書粉專，收看直播。

藝人白白今天也到天橋留下最後身影，拍了多張美照，她回憶說，基隆信一橋即將在20日動工拆除，記得時候害怕走上橋，因為不知道會通往哪裡好長好長，樓梯也好長，曾經有下樓梯跌得「狗吃屎」。