花蓮區漁會基層選舉前夕 理監事資格複審會議爆發衝突

花蓮區漁會明天將改選會員代表，30日再選出理監事。登記參選理監事33人中，包括理事長簡光臺在內6人資格不符，今天複審，但會中簡光臺與常務監事張國賢疑似發生口角拉扯，簡憤而離席，會議因此中斷，縣府請示漁業署後宣布流會，將擇期再審。

縣府農業處表示，花蓮區漁會會員投票人數3668人，登記參選會員代表並通過資格審查的有41人，預計明天選出27席會員代表；30日進行理監事選舉，登記參選理、監事各26人、7人，將選出9名理事、3名監事。

包括參選監事的簡光臺在內，登記參選理監事者有6人資格有疑義，區漁會今天下午開會複審，由簡光臺擔任主席，簡並與張國賢、區漁會總幹事林俊吉、農業處副處長張仁智等人共同擔任審查委員。

但會議中，疑似因張國賢質疑簡光臺信用聯徵有問題，參選監事的資格有疑義，雙方發生衝突，隨後簡光臺離席，縣府協調簡光臺重回會議擔任主席遭拒，請示漁業署後，宣告流會。

會後張國賢報案，指控簡光臺對他揮拳及丟寶特瓶；簡光臺反控張國賢一直干擾會議進行，還拿小瓶寶特瓶丟他，才會發生拉扯，若對方要走法律程序，他也不會放棄自己的權益。警方隨即到場了解案情，強調不容許選舉出現任何暴力行為。

農業處表示，6人的資格審查會議將擇期再辦，不會影響明天的會員代表改選，但是原定30日的理監事選舉可能因此生變，後續如何處理，將會請求漁業署協助。