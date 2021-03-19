花蓮縣府推出掃墓便民措施 2萬8000束鮮花免費領取
清明節將屆，花蓮縣政府推出掃墓便民措施，3月20日起至4月2日，民眾可到全縣13鄉鎮市戶事務所領取鮮花供祭祀之用；4月3、4日墓區設服務據點發放鮮花、礦泉水等用品。縣府提醒，慎終追遠也要注重防疫，鼓勵分流，進入納骨塔追思務必戴口罩。
縣政府民政處長林金虎表示，為鼓勵民眾返鄉祭祖，從8年前起推出清明掃墓便民措施。今年的便民措施從3月20日展開，一直到4月2日，每天上午8時至下午4時（含周六日）可到各鄉鎮戶政事務所領取鮮花花束。
民政處今年共準備2萬8000束鮮花，除了在戶所提供，4月3、4日在縣內各公墓、納骨塔設置服務據點，也會發放鮮花、礦泉水、手套、毛巾等掃墓用品，歡迎民眾領取。
縣府表示，因應防疫，各墓區服務台還備有消毒酒精和防蚊液供民眾使用。提醒民眾進入納骨塔追思時，務必戴口罩、以酒精消毒手部，也建議可以分流掃墓，或由少數家族代表清理墓園、祭祀，降低群聚感染的風險。
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