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海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出 珍稀寶貝一次滿足

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供

國立基隆海洋科技博物館將近年珍藏近8千件的貝殼，挑出2百多件舉行「貝感心奇」微型展，今天起免費開展到8月底，有全世界最大的雙殼綱物種「硨磲貝」，色彩繽紛長得像扇子的「扇貝」，殼形細長長得像筆的「筍螺」；寶螺中最受收藏家的喜愛的「黃金寶螺」，十分珍稀的龍宮翁戎螺等。

展示的貝殼有全世界最大的雙殼綱物種「硨磲貝」；色彩繽紛、長得像扇子的「扇貝」；殼形細長、長得像筆的「筍螺」；寶螺中最受收藏家的喜愛的「黃金寶螺」；形態可愛如同心狀、殼向左右開口的「同心蛤」；形態看似優雅，但卻無肉不食的「骨螺」；以及出現於古生代寒武紀，大部分棲息於極深海域的「翁戎螺」，其中包含了大名鼎鼎，十分珍稀的龍宮翁戎螺(龍宮貝)。

龍宮翁戎螺屬於腹足綱原始腹足目翁戎螺科翁戎螺屬，是翁戎螺中最美麗的貝殼，呈圓錐形，殼表有美麗的紅黃色火焰斑紋，造型優美典雅如同宮殿一般，故俗稱龍宮貝，它的身體結構極為原始，在貝類演化上具有重要的研究價值，1968年，台灣漁船首次於東沙群附近發現。

國立海洋科技博物館長陳素芬表示，民眾在這次貝殼微型展中可欣賞許多漂亮且難得一見的貝殼，歡迎民眾在微型展期間，到海科館典藏館一樓參觀。

研究典藏組組主任施彤煒說，這次展出的貝類標本多為民間貝類蒐藏家單女士所捐贈，單女士收藏貝殼物件將近40年，所收藏的貝殼品相與色澤都近乎完美，近年更將所收集的7千多件貝類物件全數捐贈予海科館。

海科館經分類整理後，將逐步分批展示，也與民眾一同分享這些如精品般的貝殼。策展人王慎之研究員也邀請民眾可於假日參加「貝感心奇」微型展導覽解說活動，民眾將更深入學習到許多貝殼的有趣行為。

海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
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海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供
海科館珍藏8千件貝殼精選2百件展出。圖／海科館提供

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