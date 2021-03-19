賴清德大讚好美的津梅棧橋 現在變成這「淒慘」模樣

跨越宜蘭河的津梅棧橋是國內知名建築師黃聲遠設計，文青網拍景點，甚至連副總統賴清德去年12月都來參觀大讚美麗，但才過了3個月，攀爬棧橋的植物葉片幾乎枯乾，民眾見狀拍下，質疑「枯成這樣，難道沒人管理嗎」？

宜蘭市公所接獲反映後前往了解，發現是用於補充植物水份的滴灌系統被截斷了，上個月24日市公所的人有去看，都還好好的，有可能滴灌系統被截斷將近一個月，才導致植物枯死。

跨越宜蘭河的慶和橋沒有人行道，居民若要通過相當危險，所以發包委由田中央聯合建築師事務所在慶和橋的橋邊，附掛人行步道「津梅棧橋」，棧橋除了通行功能外，橋上設計觀景平台可以眺望河景，也有簡易運動設施，適合小旅行，吸引文青網美愛來這裡拍照，也有國外建築學者前來觀摩。

津梅棧栽因部分結構毀損，去年市公所花300萬元整修也重新植栽，「津梅棧道2.0」工程於去年8月下旬完工，橋畔栽種「錫葉藤」攀爬植物，開花季節長出藍色的花朵，特別夢幻美。去年12月21日副總統賴清德慕名前來參觀，在市長江聰淵及建築師黃聲遠陪同解說，在津梅棧橋步行散步，欣賞河景風光，直呼美麗。

但才過了3個月，攀爬植物整個枯乾，民眾見狀質疑「宜蘭應該沒有缺水吧？」津梅棧橋好像沒有人管理，橋上植物都快死光，看來這些植物有長高，是缺水枯萎死掉，連橋上方的小型貓尾草也都快渴死了。

周姓男子表示，津梅棧橋最近仍有不少遊客，沒想到大人（指賴清德）走過後不久，這些植物就沒有人照顧了，半年前花300多萬元重新整修及植栽，如今竟然變成這般淒慘的模樣。