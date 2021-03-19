「噶瑪蘭族之父」偕萬來逝世13年 獲台灣文化獎

已故「噶瑪蘭族之父」偕萬來致力族群正名、復興文化，離世13年沒有被遺忘，台北西區扶輪社頒發台灣文化獎，遺孀嚴玉英今天表示，要以偕萬來為名成立獎學金，幫助部落學子。

偕萬來居住花蓮縣豐濱鄉新社村，中晚年致力為噶瑪蘭族正名奔走長達10餘年，走訪宜蘭、花蓮找尋偕姓親族歷史，建制噶瑪蘭族資料，編輯母語教材、教學，帶領族人到立法院請願。

2002年中央正式宣布噶瑪蘭族為台灣原住民族第11族；正名6週年，偕萬來因病離世，被尊稱為「噶瑪蘭族之父」。

偕萬來離世後，嚴玉英及女兒們投入香蕉絲編織工藝，持續為噶瑪蘭族文化延續而努力，昨天頒獎典禮，她率領子女、族人北上受獎，新社國小學生表演噶瑪蘭族傳統歌舞。

台北西區扶輪社指出，台灣文化獎為獎勵對台灣文化傳承與發揚具有貢獻事蹟者，成立27年，首度破例頒發離世者，今年共有6人獲獎，花蓮縣豐濱鄉噶瑪蘭族就囊括2名。

台北西區扶輪社表示，偕萬來與頭目潘金榮都是豐濱鄉噶瑪蘭族人，2人分別在族群復振貢獻良多，偕萬來帶領噶瑪蘭族完成正名，找回傳統文化，獲頒特別貢獻獎，由嚴玉英代表；致力族語推廣的潘金榮獲部落文化復振獎。

嚴玉英今天接受中央社記者電話採訪指出，偕萬來已安息13年，沒有被遺忘，家人心存感激，也願意與所有族人共享榮耀，獎金將捐給噶瑪蘭族教會，以丈夫之名成立獎學金，培育更多學子。