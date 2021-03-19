沒被遺忘！噶瑪蘭正名之父偕萬來辭世13年 獲台灣文化獎

台北西區扶輪社昨頒發台灣文化獎，辭世13年的噶瑪蘭族正名之父偕萬來，因生前大力奔走，成功爭取族群正名的卓越貢獻，獲得特別貢獻獎，是該獎項設置27年來首度頒給離世者。遺孀嚴玉英昨率家人北上領獎，將把獎金捐出，成立獎學金培育部落學子。

台北西區扶輪社設置「台灣文化獎」，獎勵對於台灣文化傳承與發揚有具體貢獻者。今年以「族群復振．文化薪傳」為主題，獎勵對原住民族群復振、文化藝術傳承與祭儀推動有功之人。

昨晚在台北國賓大飯店頒獎，6名得獎者中，潘金榮與偕萬來都來自花蓮豐濱鄉新社村噶瑪蘭族。潘金榮是新社部落頭目，每年帶族人舉行海祭，也創作、改編許多噶瑪蘭族歌謠，在噶瑪蘭族語言教材編輯、傳統祭儀歌謠投入許多心力。

特別的是，偕萬來辭世13年獲頒特別貢獻獎，是台灣文化獎設置27年來，第一次破例頒給已故得獎者。

主辦單位表示，偕萬來畢生最大心願是發揚族群文化、為噶瑪蘭正名。1987年，偕萬來到宜蘭縣政府尋找偕姓親族歷史，並率族人到台北新公園舉辦「豐濱之夜」，展演噶瑪蘭族特色樂舞。

因健康不佳洗腎長達20年的偕萬來，抱著病體帶領族人四處奔波爭取正名，並在陳情活動中穿插傳統文化表演，讓外界認識噶瑪蘭族，終於爭取到行政院在2002年宣布噶瑪蘭族為台灣原住民第11族。

偕萬來被尊稱為「噶瑪蘭族正名之父」，正名成功6年後於2008年辭世，享年77歲。噶瑪蘭族迢遙艱辛的復名之路，在宜蘭縣政府縣史館出版的「我們是噶瑪蘭」一書有專章記載。

偕萬來過世後，遺孀嚴玉英和女兒繼承遺志，長年投入噶瑪蘭族獨有的香蕉絲編織工藝，持續為傳承族群文化而努力。她昨從花蓮北上代表領獎，家族成員共14人出席分享榮耀，新社國小及族人也現場演出精湛歌舞。

嚴玉英感謝台北西區扶輪社長謝弼雄、台灣文化獎主委王政修、副主委郭瑞嵩大力支持。她說，丈夫安息已1３年，外界仍沒有忘記他，家人心存感恩，願與所有族人及幫助的朋友共享此榮耀，獎金將捐给噶瑪蘭教會，以偕萬來之名成立獎學金，培育未來的希望。

本屆台灣文化獎得獎名單：阿美族懷邵．法努司獲樂舞育才貢獻獎、潘金榮獲部落文化復振獎、南投縣信義鄉布農文化協會總幹事王國慶獲服務貢獻獎；泰雅族耆老林明福、國立政治大學民族學系助理教授鄭光博獲文化學術研究獎；偕萬來獲特別貢獻獎。 花蓮「噶瑪蘭族正名之父」偕萬來辭世13年，獲台北西區扶輪社頒發台灣文化獎特別貢獻獎，昨在台北頒獎，家族14人出席分享榮耀。圖／家屬提供 偕萬來遺孀嚴玉英，昨從台北西區扶輪社社長謝弼雄手中接過獎座。圖／家屬提供

偕萬來（中）長年率族人爭取噶瑪蘭族正名，被尊稱為噶瑪蘭族正名之父。 圖／家屬提供