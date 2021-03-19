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台東杉原海水浴場擬4月開放 若無人投標恐延後

中央社 / 台東縣19日電

台東美麗灣渡假村由台東縣政府買回，建築物前的杉原海水浴場原定4月開放，但公告招標流漂，台東縣政府今天指出，將持續招標，若無人投標開放恐延後。

美麗灣渡假村案紛爭多年，去年仲裁結果由台東縣政府買回建築物，包括旁邊的海水浴場。當初縣政府宣示海水浴場將回歸給縣民，對外開放。

不過，因至今尚未招標出去，缺乏管理，日前發生男高職生戲水溺斃憾事，台東縣政府加快招標腳步，但無人投標，目前進行第2次公告。

台東縣政府交通及觀光發展處管理科長徐一中表示，因無廠商投標，第一次招標已流標，目前已重新招標，希望有救生人力及清潔人力的廠商來投標，希望能盡速加快開放海水浴場作業流程，朝向每年夏天都可開放給民眾使用努力。

徐一中指出，計畫開放時間為今年起每年4月1日至9月30日止，除開放游泳，也開放非機械力器具如潛水、獨木舟、立式划槳、衝浪、風浪板及風箏衝浪等水上活動，開放管制範圍面積約100 x 100平方公尺。

杉原海水浴場在西元1987年啟用，每年夏季人山人海，曾被譽為台東版墾丁南灣。台東縣政府在民國93年以BOT方式委由業者蓋飯店，但因環評問題進入仲裁訴訟階段，海水浴場從105年停擺迄今近5年。

台東 海水浴場 建築

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