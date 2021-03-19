基隆標租57所國中小裝太陽能板 節能發電改善頂樓悶熱

基隆市為有效利用學校空間，並解決學校頂樓教室炎熱的情形，達到節能降溫效果，決定開放全市57所國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板，使學校可以增加能源節省電力，全市每月設置容量為6000kw。

基隆市政府教育處今天表示，111年將達成全市國中小「班班有冷氣」，將裝設1645間教室共3117台冷氣，在評估電力改善的同時，也同步進行太陽能光電系統規畫，決定開放全市57所國中小校舍屋頂，裝設太陽能光電板，使學校可以增加能源節省電力。

教育處長林祝里說，學校教室屋頂標租，裝設太陽能光電板，全市總設置容量計達6000kw，每年回饋學校金額比例至少2%，用以改善校園環境設備，也一併解決學校頂樓教室炎熱的情形，節能降溫，提供學生更舒適的學習空間。

基隆市學校太陽能光電系統標租共計57校，已公告在教育處全球資訊網（https://www.kl.edu.tw）、政府電子採購網(http:web.pcc.gov.tw)，以及承辦學校正濱國民中學(https://cbjh.kl.edu.tw/)網站，即日起至4月1日上午8時止，歡迎具資格廠商踴躍投標。

教育處指出，頂樓教室都會有點悶熱的情況，設置太陽能光電系統會有遮陽效果，會有改善頂樓悶熱及降溫的效果。各學校發電後，會把電力賣給台電，所得再回饋學校，用以改善校園環境。