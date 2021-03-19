基隆人半世紀回憶拜了！站前天橋明拆大改道今最後送別

有近50年歷史位基隆火車站站前的基一信陸橋，明天凌晨1點半開始拆除，由於是基隆市中心，預計連續拆48小時，將對交通的衝擊減到最小，民眾請改道行駛。由於這個天橋陪伴基隆人走過半世紀，近日很多人拍照，昨晚還有學生用音樂送別，市府也辦懷舊送別活動，今天白天將是天橋的最後一天。

基隆市長林右昌昨在臉書懷念天橋，他說，六年一班的基一信陸橋，1972年12月25日落成，已經陪伴基隆近半個世紀，許多當年一階一階爬上長梯的小小腳丫，現都已成家立業。

林右昌說，20日零時起，一信橋就要封閉、開始拆除工程。「快找找身旁同為六年一班，民國61年次，今年剛好61的親朋好友相約市區，再一起走回天橋、開場同學會吧」，老師再見，同學們再見，六年一班的一信橋，再見！

改道措施請民眾注意，工務處指出，忠一路天橋48小時不斷電拆除2階段工程，忠一孝四路口將進行施工交通管制，車輛駕駛人需改道行駛，改道措施如下：

1、高速公路往返中山一二路或港西街車輛，請直接行駛港西高架道路進出。

2、忠一路往港西街車輛，請於忠一孝二路口改繞行孝二路經由三十一號橋、銜接中山一路通行。

3、中山一路往市中心車輛，請改繞行三十一號橋往市中心區；另於20日上午7時後，港西街開放往忠一路通行後，可繞行孝四路與忠二路往市中心區。

市公車部分也配合調整，1、2、3、4、5、6、8字頭市公車，20、21日臨時取消停靠公車總站、基隆火車站（南站）、城隍廟站、忠一路孝一路口站。其中市區臨時調整行駛路線1、2字頭於愛三路右轉二信循環站後→右轉中正路（後續依各路線行駛），3、4、5、6、8字頭於二信循環站後行駛忠ㄧ路→左轉孝二路（後續依各路線行駛）。

3、5字頭市公車臨時停靠站位於孝二路站（孝二路61號），4、6、8字頭臨時停靠站位於孝二路85號站（國際百貨對面）。另外，102線、202線因需停靠仁五路站，臨時停靠站設於孝二路85號站（國際百貨對面）。