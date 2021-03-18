乾旱又低溫 逆境刺激植物展現旺盛生命力

3月花開的季節，今年果樹花開好又開滿，就連鮮少開花的1棵百年荔枝樹也開花，展現旺盛生命力。專家說，因為乾旱又碰上低溫，這逆境刺激植物花爆開。

台東特有水果香丁（晚崙西亞橙）一星期前上市了，民眾攜家帶眷到果園採果，香丁是「二代同堂」的水果，邊採收邊開花，有人發現今年的花開得特別茂盛。

另一項，台東特有水果夏雪芒果，整片果園開滿了花，甚至出現「爆開」狀況，1棵果樹只看到花。而鹿野鄉永安村，1棵百年荔枝樹，好幾年未開花，今年也開得特別茂盛。龍眼樹、酪梨同樣花朵盛開。

不僅果樹，鹿野鄉龍田村的「慈濟樹」百年苦楝樹，春節過後也開滿花。這幾天，台東民眾發現，從路邊小花到農民種植的果樹都是爆花，呈現旺盛的生命力。

「不是乾旱又寒流嗎？」為何今年的花開好開滿，引起民眾好奇。農委會台東區農業改良場斑鳩分場主任、果樹專家盧柏松說，「逆境刺激了植物開花」。

盧柏松說，去年底到今年初，出現低溫寒害，3、4月開花的果樹，需要開花的條件就是要低溫；再來就是乾旱，剛好符合這2個條件，對刺激開花很有幫助，所以今年春天每種花都開得很漂亮。

他說，植物的生長有2種，營養生長和生殖生長。營養生長就是長葉子、樹枝這類，一般都是在天氣熱、水分多、營養充足的條件下發育。如果要從營養生長轉成生殖生長，也就是開花傳宗接代，就要讓營養生長停頓。

要讓營養生長停頓就要逆境，乾旱和低溫就是逆境，剛好今年這2條件都有了，於是促進開花效果。

不過，花開好開滿並不能保證未來就會大豐收。盧柏松說，要大豐收必須授粉良好且著果。每種果樹的授粉媒介不同，大部分是蝴蝶、蜜蜂，而芒果花本身無蜜源，所以蜜蜂無法授粉，而以蒼蠅授粉為主，蒼蠅中又以麗蠅最好，因此要用飼料來吸引蒼蠅；再來，因為沒下雨，芒果容易感染薊馬，導致無法著果。