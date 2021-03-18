宜蘭飯店民宿挺鳳農推出鳳梨大餐 好看好吃季節限定

宜蘭飯店及民宿業者挺鳳農，民宿協會發動會員認購300箱鳳梨，今天示範各式鳳梨美食料理，鼓勵業者把鳳梨入菜，提供客人品嘗好美味；此外，礁溪寒沐酒店及傳藝老爺手路菜餐廳也推鳳梨大餐，好看好吃，提供消費者不同選擇。

宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，去年此時民宿業者遭逢疫情衝擊，陷入前所未有經營困境，這一年來受到政府重視及國人協助，力挺民宿業度過難關，如今鳳梨外銷管道受阻，鳳農擔心影響生計，所以協會發起挺鳳農活動，鼓勵業者及消費大眾多支持台灣鳳梨及各項農製產品。

目前民宿業者先認購第一批300箱鳳梨，協會安排宜蘭縣農會設計多款鳳梨美食，包括鳳梨炒飯、鳳梨沙拉、鳳梨蛋塔、鳳梨苦瓜雞湯及甜品，鳳梨入菜的應用相當廣泛。

此外，礁溪寒沐酒店即日起至4月底，全館三間餐廳MU TABLE、MU BAR、川薈主廚團隊，共同推出「沐運好旺來」，季節限定鳳梨風味料理。MU TABLE融合不同國家的料理方式，推出炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸、夏威夷鳳梨焗飯；MU BAR下午茶是精巧的鳳梨輕食，如淡菜番茄鳳梨莎莎杯、現烤鳳梨季節水果鬆餅、奶蓋鳳梨冰茶等；融合新創與傳統的川薈餐廳，推出蜜香鳳梨酸辣蝦、金鑽鳳梨嫩菲力等新潮菜式，選擇相當多元。