聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭飯店民宿挺鳳農推出鳳梨大餐 好看好吃季節限定
宜蘭飯店及民宿業者挺鳳農，民宿協會發動會員認購300箱鳳梨，今天示範各式鳳梨美食料理，鼓勵業者把鳳梨入菜，提供客人品嘗好美味；此外，礁溪寒沐酒店及傳藝老爺手路菜餐廳也推鳳梨大餐，好看好吃，提供消費者不同選擇。
宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，去年此時民宿業者遭逢疫情衝擊，陷入前所未有經營困境，這一年來受到政府重視及國人協助，力挺民宿業度過難關，如今鳳梨外銷管道受阻，鳳農擔心影響生計，所以協會發起挺鳳農活動，鼓勵業者及消費大眾多支持台灣鳳梨及各項農製產品。
目前民宿業者先認購第一批300箱鳳梨，協會安排宜蘭縣農會設計多款鳳梨美食，包括鳳梨炒飯、鳳梨沙拉、鳳梨蛋塔、鳳梨苦瓜雞湯及甜品，鳳梨入菜的應用相當廣泛。
此外，礁溪寒沐酒店即日起至4月底，全館三間餐廳MU TABLE、MU BAR、川薈主廚團隊，共同推出「沐運好旺來」，季節限定鳳梨風味料理。MU TABLE融合不同國家的料理方式，推出炭烤鳳梨彩椒拌鴨胸、夏威夷鳳梨焗飯；MU BAR下午茶是精巧的鳳梨輕食，如淡菜番茄鳳梨莎莎杯、現烤鳳梨季節水果鬆餅、奶蓋鳳梨冰茶等；融合新創與傳統的川薈餐廳，推出蜜香鳳梨酸辣蝦、金鑽鳳梨嫩菲力等新潮菜式，選擇相當多元。
去年榮獲經濟部經典台菜的傳藝老爺手路菜中餐廳，也響應採購台灣鳳梨，推出限量供應的雙人套餐，包含鳳凰炒飯、旺來草蝦球、季節時蔬、鳳梨果醋飲，其中鳳凰炒飯選用五結鄉在地生產五農米，搭配鳳梨、鴨賞、三星蔥拌炒，清爽不膩，香氣十足；另有鳳梨豆腐乳、鳳梨醋飲與客房擺放鳳梨切片果乾，滿滿的鳳梨意象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言