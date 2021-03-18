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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

台東縣民餐飲測評考照 將不必再跑到外縣市

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
縣府興建「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓，外燴職業工會會員特別製作卡片感謝縣長饒慶鈴（右），並開心合影留念。記者尤聰光／攝影
縣府興建「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓，外燴職業工會會員特別製作卡片感謝縣長饒慶鈴（右），並開心合影留念。記者尤聰光／攝影

台東縣政府今天為「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓興建動土，由縣長饒慶鈴主持。她說，未來，台東鄉親不必舟車勞頓、花錢跑去外縣市測評考照。

饒慶鈴說，工程經費約4千多萬元，預計明年3月完工啟用，在沒有檢定期間，將委託外燴職業工會協助辦理職業訓練、為弱勢家戶辦理在職專班，希望培育更多在地人才。

台東縣每年有2000名縣民需前往外縣市測評或考取中餐、素食及烘焙證照，所耗費的時間、精神、交通住宿等費用倍增，且加上對考場不熟悉，往往降低考試的考照率。

饒慶鈴表示，她永遠記得去年6月蘭嶼1名高中生，前往台南參加餐飲類技能檢定考試，因身體不適而過世的慘痛消息，台東一直以來都沒有即測即評檢定考場，讓她決定興建考場。

台東縣外燴服務人員職業工會榮譽理事長蘇玉恩說，大樓完工後，可提供中餐葷食、素食、烘焙麵包、烘焙蛋糕、烘焙餅乾等丙級證照，每年辦理10場次技能檢定，其他時間也為弱勢家戶辦理中餐在職專班。

縣府社會處表示，大樓分為4樓層，一樓規畫為考場辦公室、會議室及考生廚師服更衣室；2樓則是烘焙術科教室及考場；3樓學科教室及考場；4樓為中餐術科教室及考場。

台東縣政府今天辦理「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓興建動土，由縣長饒慶鈴（右）主持。她說，未來，台東鄉親不必舟車勞頓、花錢跑去外縣市測評考照了。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天辦理「中餐、素食及烘焙即測即評考場考照」大樓興建動土，由縣長饒慶鈴（右）主持。她說，未來，台東鄉親不必舟車勞頓、花錢跑去外縣市測評考照了。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴

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