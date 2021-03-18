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影／還好有蘭女簡文秀才沒當舞女 大手筆回饋母校燈具
國內知名聲樂家簡文秀為感謝蘭陽女中對她的教導，改變其一生，今天捐贈母校價值170萬元的LED燈具及送給學妹每人一支軍用高效能的隨身手電筒，感謝人生中的「大恩人」。學妹們高聲喊「謝謝學姊」，簡文秀一派輕鬆說「還好啦，不用客氣」。
簡文秀說，她為感謝人生中的「大恩人」蘭陽女中及老師們，主動提出要捐贈LED燈具跟手電筒，蘭女對她恩惠有三，小時候讀羅東國小成績第一名，考蘭女時過於驕傲，提早交卷，導致數學題目沒做完，差點沒考上，給了他人生第一次啟示；學期成績保持第一名，感謝母校給她3年學雜費全免；到了高三那年，因家裡經濟狀況不好，她偷偷問了鄰居一位阿伯，要做什麼最容易賺錢？對方告訴她當「舞女」。
簡文秀面貌姣好、天生一副好歌喉，天真的她把當舞女這件事告訴班導師，結果被導師大罵一頓，後來導師指引她一條可以賺錢的路，建議每學期成績都第一名的簡文秀去報考師專音樂科系，後來當了音樂老師又成為聲樂家，感謝母校及恩師改變她的一生。
簡文秀是億光電子公司的董娘，這次她主動捐給學校1182盞LED燈具，市值約140萬元，強化教室、辦公室及走廊照明；校長曾璧光表示，這一大筆燈具，幾乎足以改善學校9成以上的照明設備，非常感謝這位學姊。
蘭陽女中有很多學生放學後留校晚自習，簡文秀也捐給全校1362名學生，每人一支高效能的LED手電筒，總價值30萬元，防水材質，在國外當成軍用，輕巧方便攜帶，讓晚歸女學生可加強安全照明。
學妹們為了感謝這位學姊，大家合唱一首「月亮代表我的心」，氣氛溫馨。簡文秀除了今天捐贈LED燈具及手電筒，今年元月也曾致贈全縣國中小學有聲書教材及警消人員的高效能手電筒，對故鄉貢獻良多。
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