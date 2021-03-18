影／還好有蘭女簡文秀才沒當舞女 大手筆回饋母校燈具

國內知名聲樂家簡文秀為感謝蘭陽女中對她的教導，改變其一生，今天捐贈母校價值170萬元的LED燈具及送給學妹每人一支軍用高效能的隨身手電筒，感謝人生中的「大恩人」。學妹們高聲喊「謝謝學姊」，簡文秀一派輕鬆說「還好啦，不用客氣」。

簡文秀說，她為感謝人生中的「大恩人」蘭陽女中及老師們，主動提出要捐贈LED燈具跟手電筒，蘭女對她恩惠有三，小時候讀羅東國小成績第一名，考蘭女時過於驕傲，提早交卷，導致數學題目沒做完，差點沒考上，給了他人生第一次啟示；學期成績保持第一名，感謝母校給她3年學雜費全免；到了高三那年，因家裡經濟狀況不好，她偷偷問了鄰居一位阿伯，要做什麼最容易賺錢？對方告訴她當「舞女」。

簡文秀面貌姣好、天生一副好歌喉，天真的她把當舞女這件事告訴班導師，結果被導師大罵一頓，後來導師指引她一條可以賺錢的路，建議每學期成績都第一名的簡文秀去報考師專音樂科系，後來當了音樂老師又成為聲樂家，感謝母校及恩師改變她的一生。

簡文秀是億光電子公司的董娘，這次她主動捐給學校1182盞LED燈具，市值約140萬元，強化教室、辦公室及走廊照明；校長曾璧光表示，這一大筆燈具，幾乎足以改善學校9成以上的照明設備，非常感謝這位學姊。

蘭陽女中有很多學生放學後留校晚自習，簡文秀也捐給全校1362名學生，每人一支高效能的LED手電筒，總價值30萬元，防水材質，在國外當成軍用，輕巧方便攜帶，讓晚歸女學生可加強安全照明。