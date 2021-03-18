內政部在花蓮美崙推401戶社宅 民憂停車空間不足

內政部將在花蓮市球崙二路、華泰街口興建401戶社會住宅，最快3年內完工。部長徐國勇今到花蓮聽取營建署簡報，附近民眾反映，現有停車空間已不足，社宅規畫汽車停車位不到戶數一半，未來大批租客入住，恐怕更壓縮到周邊停車空間。

徐國勇今天由行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷陪同，聽取營建署城鄉發展分署副分署長姚克勛簡報。簡報指出，營建署規畫的「洄瀾．花蓮」社宅有兩處，民意段的「美崙安居」斥資20億元，興建401戶，樹人段147戶經費約7億元。

「美崙安居」位於球崙二路、華泰街口，規畫地上10層、地下2層，共401戶、183個停車位。分成1房12坪、2房18坪及3房24坪3種規格，7成提供一般戶、3成供經濟或社會弱勢優先戶租用。

徐國勇說，以前大家對國宅印象不好，認為會拉低附近生活水準、房價，但現在不會，社宅由政府興建同時負責物業管理，且建蔽率低，法定空間留很多，也不會有圍牆，以後小朋友、里民的表演都可以在戶外；「美崙安居」1、2樓有日照中心、托嬰中心與親子館，地下一、二樓停車空間提供社區租用，也設有室內集會所，會提供給附近住民、里民使用。

徐國勇表示，「美崙安居」預計年底前發包，工期約2年，完工前會同步登記、抽籤，一完工就可以入住。房租一般戶是市價8折，弱勢戶再打8折，等同64折，若沒抽中，還可以申請租屋補貼；一般戶中還保留5%戶數，給基層警消人員優先承租，讓安全有保障。

縣議員張美慧、在地的民享里長徐靖縈肯定內政部規畫，但徐靖縈也反映里民對停車空間不足的憂慮。

徐靖縈說，里民主要擔心的點有兩個，一是租客管理的問題，當地屬於文教區，生活水準還不錯，租客若未經篩選可能藏汙納垢；另外就是當地停車位已經一位難求，一下子進來400戶，恐怕會更難停車。今天聽到部長親自說明，「有放下心中的石頭」，但還是對停車的部分有疑慮。