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旅遊新亮點 基隆外木山打造海浪意象旅客中心貨櫃商場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影

基隆外木山為串連北海岸的重要景點，漁港旁海埔新生地閒置多年，交通部北觀處與市府將進行湖海路周邊景觀工程，第二期將花2300萬元海浪意象的旅遊服務中心及貨櫃商場，整合空間打造貨櫃市集，帶動漁村的發展。

外木山漁港旁海埔新生地有1公頃多，腹地相當完整，近年來外木山至大武崙沿線旅遊人口增加，2004年曾以獎勵民間投資方式招商，但無疾而終，一直閒置至今，地方及議員都要求善加利用這處海埔新生地，帶動外木山的觀光及漁業發展。

市議會臨時會今天上午考察行程由議長蔡旺璉帶隊前往外木山，了解海埔新生地周邊改善工程的影響，多名議員都到場，議員指外木山觀光人潮越來越多，應有完整的規畫如自行車租車、足夠的公廁等，至於貨櫃商場的規畫，憂心在海邊易有鏽蝕等。

議長蔡旺璉表示，今天有多名議員都提出建議，希望納入未來的施作，因為目前還在規畫，不僅要美觀但也要實用，未來四季都可以使用，要做就要做好，不要一下子就荒廢或者鏽蝕，經費如果有不足市府要再追加預算，並向中央多爭取，議會也都會全力支持。

基隆市政府及北觀處指出，外木山湖海灣為基隆三景之一，擁有自然的海岸線，2015年納入交通部北觀處接管，湖海路周邊景觀改善工程，一期工程由北辦處辦理景觀及旅遊服務設施改善。

二期工程的部分將以貨櫃形式推出，經費由北觀處補助1700萬元，市府自籌600萬元辦理，外觀設計以海浪意象

為概念，進行空間整合，將設置貨櫃商場，融入遊憩及採購的空間，含旅遊服務中心、服務商店及自行車租賃等，以遊客休憩為主設計。

串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影
串接北海岸，基隆外木山建海浪意象旅客中心、貨櫃商場。記者游明煌／攝影

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