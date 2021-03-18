聽新聞
test
0:00 / 0:00
防空避難哪裡躲？ 台東警局網頁專區報你知！
中共軍機不斷擾台，台海局勢受關注，民眾對於「防空避難」意識逐漸關注，台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。
縣警局指出，縣有近300處防空避難設施，可容納12萬7千餘人，區分台東市、縱谷、東海岸及南迴等4大區塊，防空避難處所設置點以堅固大樓及公家機關建築為主，相關資訊設置於警局官網專區，便於民眾查詢。
縣警局強調，防空疏散資訊除隨時更新內容，未來也將配合警政署數位化進程建置相關App，民眾可利用智慧型手機下載，即時查詢，可就近找到最佳避難處所，同時也配合萬安演習，熟練防空作為，落實防空設施整備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言