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防空避難哪裡躲？ 台東警局網頁專區報你知！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。圖／擷取自縣警察局官網
台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。圖／擷取自縣警察局官網

中共軍機不斷擾台，台海局勢受關注，民眾對於「防空避難」意識逐漸關注，台東警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。

縣警局指出，縣有近300處防空避難設施，可容納12萬7千餘人，區分台東市、縱谷、東海岸及南迴等4大區塊，防空避難處所設置點以堅固大樓及公家機關建築為主，相關資訊設置於警局官網專區，便於民眾查詢。

縣警局強調，防空疏散資訊除隨時更新內容，未來也將配合警政署數位化進程建置相關App，民眾可利用智慧型手機下載，即時查詢，可就近找到最佳避難處所，同時也配合萬安演習，熟練防空作為，落實防空設施整備。

台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。圖／擷取自縣警察局官網
台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。圖／擷取自縣警察局官網

台東 萬安演習 警察

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