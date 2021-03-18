防空避難哪裡躲？ 台東警局網頁專區報你知！

中共軍機不斷擾台，台海局勢受關注，民眾對於「防空避難」意識逐漸關注，台東縣警察局為讓民眾清楚了解自己所在防空避難處所，近期特別設置「防空疏散專區」，民眾只要點擊開來，就知道往哪裡躲起來。

縣警局指出，縣有近300處防空避難設施，可容納12萬7千餘人，區分台東市、縱谷、東海岸及南迴等4大區塊，防空避難處所設置點以堅固大樓及公家機關建築為主，相關資訊設置於警局官網專區，便於民眾查詢。