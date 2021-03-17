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封閉富貴市場惹來迫遷罵名？林右昌：為了民眾安全我承擔

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市政府決定拆除公有富貴市場引發爭議，市長林右昌今在議會表示，拆除只有一個理由，就是老百姓的安全不能拿來當賭注。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府決定拆除公有富貴市場引發爭議，市長林右昌今在議會表示，拆除只有一個理由，就是老百姓的安全不能拿來當賭注。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府要求公有富貴市場承租攤商、住戶限期搬遷，今天成為議會焦點。基隆市長林右昌「話說從頭」，強調沒有傳聞中的BOT工程，沒有促參方案，拆除富貴市場只有一個理由，就是老百姓的安全不能拿來當賭注，他願意承擔決策責任。

基隆市政府要求公有富貴市場承租攤商、住戶今年2月27日前搬遷，並在3月1日如期封閉市場。過程中發生租承戶輕生獲救事件，讓爭議擴大。

基隆市議員今天上午前往富貴市場考察後，下午在議事廳討論此案。有人質疑合法性，有人認為市府手法不夠細膩，還有人認為市府的作法很差勁。

林右昌聽過議員意見後表示，現在建物的狀況，非專業人士也會覺得非常嚴重。除了氯離子含量高，柱子有裂縫，鋼筋鏽蝕，一旦遇到強震，可能就會「落柱」帶來災難。

林右昌說，富貴市場檢測報告去年1月底出爐，建築師去年3月4日評估應於1年內拆除，如果市府無視建議，發生危險誰負責？才會展開攤商、住戶搬遷前置作業。

林右昌強調，拆除富貴市場只有一個理由，就是老百姓的安全不能拿來當賭注，這個責任沒有任何人負得起。

林說，攤商和市府是租約關係，一年一約，如果建物是好的就續約，從未有變動。如今封了，因為地屬商業用地，傳言有BOT方案，說市府有建設計畫，但絕對「沒有」，因為如果要BOT，得向議會報告，前置作業也要經過議會審議。

林右昌表示，有很多利害關係人搬遷件業過程中，說市府拆除市場是為了要商業開發，造成攤商和住戶誤解，才會發生憾事。市府目前沒有開發計畫，就只是為市民安全負責，「該承擔的我承擔」。

有關拆遷補償費部分，林右昌說，富貴市場並非因為市府依公共建設或工程拆除，很單純就是安全因素，且攤商、住戶和市府是租約關係，並非擁有土地或地上物所有權，契約也明定因政策改變等因素須無條件搬遷，補償依法不合。

林右昌說，依法雖不能發給搬遷補償金，但市府可以幫忙搬家，幫忙清垃圾，他還用特支費發給慰問金。

林右昌 基隆 BOT

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