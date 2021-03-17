對議會結論有意見？ 林右昌：這個不能夠打折

基隆市政府要求公有富貴市場承租攤商、住戶限期搬遷，引發爭議。支持和質疑市府決策的議員今在市議會言詞交鋒，議長蔡旺璉做出不得重蹈覆轍等3項結論，但有議員要求市府另提專案報告、找第三方檢測建物，蔡同意納入。市長林右昌起身表示，「這個東西是不能夠打折的」，蔡改變決定，維持原本結論，讓事件就此落幕。

基隆市議會臨時會市政考察行程，今天安排前往富貴市場考察。市府產發處原本安排在戶外簡報，市議員呂美玲要求讓議員進入市場，查看建物結構現況，以利討論是非對錯，獲產發處同意。

產發處簡報表示，富貴市場經檢測地下室氯離子含量是標準值18.06倍，1樓1.95倍，2樓5.2倍，3樓9.9倍，4樓11.52倍，補強不符效益，才決定拆除。

下午在議場開會時，市議員莊敬聖指建物氯離子含量高不一定是「海砂屋」，頂樓可能是長期漏水造成，地下室則可能是曾經淹水。張淵翔批評拆除決策不合法，呂美玲懷疑檢測報告公正性，王醒之指依相同標準，源遠市場地下室氯離子含量標準值18.5倍，1樓是8.24倍，是不是也該比照辦理？

市議員藍敏煌表示，富貴市場頂樓危險，下面不危險嗎？肯定市府正視問題。張顥瀚認為，氯離子含量超標，影響結構安全，屋頂環境有一定危險程度。

林右昌表示，要拆富貴市場只有一個理由，就是老百姓的安全不能拿來當賭注，這個責任沒有任何人負得起。

這個議題經多名議員發言，熱烈討論，蔡旺璉最後做出政策執行要有完善規畫、重新檢視其他公有建物安全、不得重蹈覆轍3點結論。

張淵翔要求在結論中加入要求市府另提專案報告，呂美玲要求再加請市府再找第3方檢測富貴市場，蔡同意全納入結論。