林右昌：基隆富貴市場拆除 3月1日是最後期限

基隆富貴市場因鑑定為海砂屋市府打算拆除，但過程中引起討論，多名議員今天在臨時會各自表達支持或質疑立場，市長林右昌說，拆除富貴市場唯一理由就是市民安全不能打折扣。

林右昌答詢表示，富貴市場不只氯離子含量高，還有結構、裂縫及鋼筋鏽蝕等問題，1樓的氯離子含量和結構損壞狀況可能比樓頂還嚴重，萬一有任何狀況，例如強震就會發生災害。

林右昌說，鑑定報告提到，建物有立即危險應在1年內拆除，既已有明確建議，市府不得不拆，市府若不拆，如果發生危險責任誰要負？民眾的安全不能拿來當賭注，責任沒有任何人負得起。

林右昌表示，去年9月就已要求搬遷，是議員藍敏煌、張顥瀚分別反映攤商要求延後，市府本來有疑慮，拖一天就危險一天，經思考後，他決定承擔，因為報告特別提到「一年內拆除」，3月1日就是最後期限，延無可延，也沒辦法再延後。

林右昌說，至於關鍵的拆遷補償費，市府和攤商是租約關係，不是一般的拆遷戶可能有土地所有權，或是有地上所有權即便是違建，市府都能依自治條例給予補償。

林右昌表示，即便他願意給予拆遷補償，但於法無據也於法不合，更不用說沒有預算，市府能幫忙就是協助富貴市場攤商進駐到其他的公有市場，並給予期限內免租金，搬遷時由市府幫忙，垃圾也由市府清除，「市長還用我自己特支費給一點慰問金，這大概是我可以做到的極限」。

此外，林右昌說，富貴市場拆完後市府沒有規劃，有非常多利害關係人說市府要商業開發才要拆市場，造成攤商、住戶對市府誤解，市府沒有BOT計畫，單純一個原因，「我是基隆市長，必須為基隆市民生命安全負責，該承擔的我承擔」。