快訊

【太陽花揭祕／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研發8年獲農委會技轉 花蓮格雅雞主打皮薄多汁低熱量

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
農委會主委陳吉仲（右2）、花蓮縣府代理秘書長張逸華（右）等人，今出席「格雅雞」上市命名發表會。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（右2）、花蓮縣府代理秘書長張逸華（右）等人，今出席「格雅雞」上市命名發表會。記者王燕華／攝影

農委會花蓮種畜繁殖場指導君達集團，從雞隻品種、基因篩選到品牌養成、飼養管理，培育出口感滑嫩、無抗生素的新品種，今天舉辦發表會，命名為「Gaea格雅雞」，董事長尹純綢說，格雅雞定位為高端頂級肉品食材，將委託小農以最好、無汙染的方式飼養，打造成花蓮畜產品特色亮點。

位於吉安鄉的君達集團長年深耕有機香草領域，獲得農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場協助，結合香草和畜牧，培育出低脂肪、低熱量、無抗生素的格雅雞。

今天在集團營運的秧悅美地度假酒店發表，農委會主委陳吉仲、畜試所所長黃振芳、種畜繁殖場場長蘇安國、花蓮農改場場長杜麗華、縣府代理秘書長張逸華，縣議員張懷文、徐雪玉、黃馨等人都前往見證。

陳吉仲說，這是農委會與業者合作的典範，也讓有機不只從蔬菜水果，還可以跨越到畜牧，在台灣農業發展扮演重要里程碑，農委會未來也會全力協助花蓮小農生產。

君達創辦人及董事長尹純綢說，「格雅雞」花了8年時間研究改良，飼料使用含香草複方的獨家特調配合，經5、6個月飼養的格雅雞，口感滑嫩、皮薄多汁，吃起來完全不會柴，可與國際高檔的雞肉食材並駕齊驅，也很適合現代人重視養生的飲食概念。

尹純綢表示，獲得技術移轉後，將委託小農飼養，已擬定以動物福祉為理念的養殖計畫，每個小農約會分配500隻飼養量，養殖過程是放養的，不會關籠，也要求不能有汙染；等小農覺得品質控管好了，可以再申請擴大飼養，第二階段會要求循環經濟，雞糞等要變成有機肥，在種植環境都會有規範，在技術、管理上給予最嚴格的要求。

她表示，目前秧悅美地度假酒店已提供「格雅雞」的火鍋、雞排等菜色，等到未來量產到一個規模就會上市，定位高端食材，希望翻轉消費者對本土雞肉的印象。

農委會畜試所指導君達集團培育的「格雅雞」，以特調香草複方飼料養殖，雞隻不施打抗生素，雞肉低脂，入口滑嫩。記者王燕華／攝影
農委會畜試所指導君達集團培育的「格雅雞」，以特調香草複方飼料養殖，雞隻不施打抗生素，雞肉低脂，入口滑嫩。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（右）今赴花蓮出席「格雅雞」發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產，左為君達董事長尹純綢。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（右）今赴花蓮出席「格雅雞」發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產，左為君達董事長尹純綢。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲等人今赴花蓮出席「格雅雞」上市命名發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲等人今赴花蓮出席「格雅雞」上市命名發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（右）今赴花蓮出席「格雅雞」發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產。記者王燕華／攝影
農委會主委陳吉仲（右）今赴花蓮出席「格雅雞」發表會，盛讚雞肉品質佳，表示會全力協助小農生產。記者王燕華／攝影

農委會 酒店 陳吉仲 吉安

延伸閱讀

吃香草長大Gaea格雅雞上市 花蓮推小農契養

相關新聞

研發8年獲農委會技轉 花蓮格雅雞主打皮薄多汁低熱量

農委會花蓮種畜繁殖場指導君達集團，從雞隻品種、基因篩選到品牌養成、飼養管理，培育出口感滑嫩、無抗生素的新品種，今天舉辦發...

附近只有1根煙囱...基隆六堵、百福地區時傳異味 荒川成箭靶

基隆市議會臨時會首場市政考察行程，今天上午安排前往六堵工業區台灣荒川化工，了解環保局執行固定汙染源管制情形。工業區周邊約...

影／六堵工業區住戶抗議空汙 廠商：市府拿我們當模範

基隆市六堵工業區附近社區住戶指台灣荒川化工長期排放化學廢氣，異味飄散影響健康。基隆市議會今早安排議員到工廠考察，近百居民...

22年首支 綠博主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會舉辦22年來，首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府昨請冰雪奇緣台灣...

基隆自行車道 議員嘆沒廁所

基隆市將花1.8億改善自行車道，可從新北汐止經基隆一路串接到瑞芳，基隆市多名議員昨在臨時會關心此事，指出很多車友反映沒廁...

台東縣下野部落 自來水延管開工

台東縣延平鄉鸞山村下野部落用水長期不足，縣府爭取花東基金、水利署補助共4500萬元，昨天延管工程開工，管線長度5500公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。