研發8年獲農委會技轉 花蓮格雅雞主打皮薄多汁低熱量

農委會花蓮種畜繁殖場指導君達集團，從雞隻品種、基因篩選到品牌養成、飼養管理，培育出口感滑嫩、無抗生素的新品種，今天舉辦發表會，命名為「Gaea格雅雞」，董事長尹純綢說，格雅雞定位為高端頂級肉品食材，將委託小農以最好、無汙染的方式飼養，打造成花蓮畜產品特色亮點。

位於吉安鄉的君達集團長年深耕有機香草領域，獲得農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場協助，結合香草和畜牧，培育出低脂肪、低熱量、無抗生素的格雅雞。

今天在集團營運的秧悅美地度假酒店發表，農委會主委陳吉仲、畜試所所長黃振芳、種畜繁殖場場長蘇安國、花蓮農改場場長杜麗華、縣府代理秘書長張逸華，縣議員張懷文、徐雪玉、黃馨等人都前往見證。

陳吉仲說，這是農委會與業者合作的典範，也讓有機不只從蔬菜水果，還可以跨越到畜牧，在台灣農業發展扮演重要里程碑，農委會未來也會全力協助花蓮小農生產。

君達創辦人及董事長尹純綢說，「格雅雞」花了8年時間研究改良，飼料使用含香草複方的獨家特調配合，經5、6個月飼養的格雅雞，口感滑嫩、皮薄多汁，吃起來完全不會柴，可與國際高檔的雞肉食材並駕齊驅，也很適合現代人重視養生的飲食概念。

尹純綢表示，獲得技術移轉後，將委託小農飼養，已擬定以動物福祉為理念的養殖計畫，每個小農約會分配500隻飼養量，養殖過程是放養的，不會關籠，也要求不能有汙染；等小農覺得品質控管好了，可以再申請擴大飼養，第二階段會要求循環經濟，雞糞等要變成有機肥，在種植環境都會有規範，在技術、管理上給予最嚴格的要求。