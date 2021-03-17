附近只有1根煙囱...基隆六堵、百福地區時傳異味 荒川成箭靶

基隆市議會臨時會首場市政考察行程，今天上午安排前往六堵工業區台灣荒川化工，了解環保局執行固定汙染源管制情形。工業區周邊約百名里民到場拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。議會下午討論後，做成要求市府加強查核防汙設備，落實通報、監控作業，追蹤汙染源並依法裁罰，維護民眾生活品質。

環保局2000年到2018年間共取締台灣荒川製造空汙5次，各被罰10萬元。基隆市議長蔡旺璉及多名議員上午10點到台灣荒川化工，了解空氣汙染防制措施。荒川主要生產化學造紙助劑、松香皂等化學製品，附近堵北、百福、實踐和六堵里民認為是異味汙染源。

台灣荒川董事長王廣成說，在六堵工業區設廠近50年，是廠商中「小小的一咖」。投資的設備超過三成都是環保設備，市府舉行活動「就拿我們公司當成模範」，議會、民眾提出的意見，公司會據以改善。

臨時會下午討論本案時，環保局長賴煥紘表示，台灣荒川的鍋爐、小型焚化爐和5項製程排放管道（煙囱）都可能產生空汙，並依法監測、查核。

賴煥紘表示，由於異味可能只是短暫存在，稽查人員抵達時可能沒聞到，未來將建立工業區各排放管道汙染物「指紋分析」，也可申請環保署空氣品質監測車，或裝設高值觸發儀器自動採樣，避免錯失第一時間採樣機會。