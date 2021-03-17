快訊

評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

附近只有1根煙囱...基隆六堵、百福地區時傳異味 荒川成箭靶

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會臨時會首場市政考察行程，今天上午安排前往六堵工業區台灣荒川化工，了解環保局執行固定汙染源管制情形。工業區周邊約百名里民到場拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。議會下午討論後，做成要求市府加強查核防汙設備，落實通報、監控作業，追蹤汙染源並依法裁罰，維護民眾生活品質。

環保局2000年到2018年間共取締台灣荒川製造空汙5次，各被罰10萬元。基隆市議長蔡旺璉及多名議員上午10點到台灣荒川化工，了解空氣汙染防制措施。荒川主要生產化學造紙助劑、松香皂等化學製品，附近堵北、百福、實踐和六堵里民認為是異味汙染源。

台灣荒川董事長王廣成說，在六堵工業區設廠近50年，是廠商中「小小的一咖」。投資的設備超過三成都是環保設備，市府舉行活動「就拿我們公司當成模範」，議會、民眾提出的意見，公司會據以改善。

臨時會下午討論本案時，環保局長賴煥紘表示，台灣荒川的鍋爐、小型焚化爐和5項製程排放管道（煙囱）都可能產生空汙，並依法監測、查核。

賴煥紘表示，由於異味可能只是短暫存在，稽查人員抵達時可能沒聞到，未來將建立工業區各排放管道汙染物「指紋分析」，也可申請環保署空氣品質監測車，或裝設高值觸發儀器自動採樣，避免錯失第一時間採樣機會。

蔡旺璉說，台灣荒川附近的廠商「只有荒川有煙囱」，只要在百福社區住超過1個月，問他們會不會常聞到不舒服的氣味，10個有8個會說有，好幾十年都是這樣子。他不反商，但希望業者能賺到錢，又能提供工作機會，但環保設備應與時俱進，善盡社會責任，保障居民生活品質。

基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里約百名里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影

基隆 空氣汙染 考察

延伸閱讀

基隆六堵園區居民抗議空汙 業者提報告：排放符標準

影／六堵工業區住戶抗議空汙 廠商：市府拿我們當模範

擴散條件不佳 西半部空氣品質多數亮橘燈

歐洲疫情慘重 染疫死亡人數突破90萬

相關新聞

附近只有1根煙囱...基隆六堵、百福地區時傳異味 荒川成箭靶

基隆市議會臨時會首場市政考察行程，今天上午安排前往六堵工業區台灣荒川化工，了解環保局執行固定汙染源管制情形。工業區周邊約...

影／六堵工業區住戶抗議空汙 廠商：市府拿我們當模範

基隆市六堵工業區附近社區住戶指台灣荒川化工長期排放化學廢氣，異味飄散影響健康。基隆市議會今早安排議員到工廠考察，近百居民...

22年首支 綠博主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會舉辦22年來，首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府昨請冰雪奇緣台灣...

基隆自行車道 議員嘆沒廁所

基隆市將花1.8億改善自行車道，可從新北汐止經基隆一路串接到瑞芳，基隆市多名議員昨在臨時會關心此事，指出很多車友反映沒廁...

台東縣下野部落 自來水延管開工

台東縣延平鄉鸞山村下野部落用水長期不足，縣府爭取花東基金、水利署補助共4500萬元，昨天延管工程開工，管線長度5500公...

影／宜蘭綠色博覽會活動22年來 首支主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會活動舉辦22年以來首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府今天特別請到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。