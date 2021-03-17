吃香草長大Gaea格雅雞上市 花蓮推小農契養

深耕花蓮有機香草的君達集團今天發表新品種「Gaea格雅雞」，以香草加入飼料無抗生素養殖，將推廣給小農契養，農委會主委陳吉仲今天出席表示，支持有機農業發展。

花蓮民眾擔憂大型養雞場污染好山好水，君達集團以小農契養、友善養殖方式推出「Gaea格雅雞」，上午舉行技術移轉暨上市命名發表會。董事長尹純綢說，在疫情衝擊下，雞肉市場不減反增，此新雞種養殖的飼料使用有機香草複方，肉質滑嫩Q彈，將媲美法國布雷斯雞（Poulet de Bresse）。

陳吉仲致詞表示，樂見花蓮能走出有機農糧和畜牧，今天發表後，小農要來參與，可以兩個貨櫃屋的空間來養殖，初期約新台幣120萬元的成本，農委會提供低利專案貸款，利率約1%至0.79%之間，養殖技術可借重花蓮種畜繁殖場，也結合林務單位共同落實循環經濟。

花蓮種畜繁殖場長蘇安國指出，種畜場針對雞隻種原保存、品種選育及改良，此次歷經8年研究，由花畜土雞與鬥雞雜交而成「Gaea格雅雞」，經過5至6個月飼養期，成長到3.1至2.2公斤才可上市。