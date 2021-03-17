基隆六堵園區居民抗議空汙 業者提報告：排放符標準

位於六堵科技園區的台灣荒川公司，附近居民懷疑公司長期排放廢氣異味四散，擔心健康受危害，數十名居民今天聚集在公司門口抗議，荒川公司提出檢測報告，指排放值都符合標準。

台灣荒川化學工業股份有限公司主要生產化學造紙助劑、水性松香酯增黏劑等產品。基隆市議會今天到台灣荒川公司考察，議員抵達時，門口已聚集基隆市百福、實踐、堵北、六堵里數十名居民，舉起「不要工廠空汙」和「反空汙救孩子」等白布條，高喊「反空汙抗議」。

百福里長何孟翰表示，居民已無法忍受這股氣味，還能忍受十年嗎？不是要排商、要公司關門，希望公司能正視並改善，他也知道相關檢驗數據符合標準，但居民聞到氣味就是不舒服，擔心會對身體健康造成影響。

基隆市議會議長蔡旺璉說，他身為民意代表一定要替百姓發聲，如果荒川公司設備有需要修改，希望能提升設備，不要讓住在下風處的居民聞到這股氣味「感覺很不好」，今天不是要抗爭或反商，只是要爭取居住正義，希望荒川公司拿出誠意，對社會負起責任，給居民合理的交代。

根據荒川公司提供資料，民國99至107年間共有5次違規記錄，每次均被罰鍰新台幣10萬元，公司投入包含將橫式洗滌塔換成直立式洗滌塔、設置吸脫附設備、鍋爐系統全面更換天然氣及更換活性碳等，截至去年，共投資新台幣6176萬元改善，相關排氣設備、焚化爐和熱媒鍋爐檢測報告也都符合排放標準。

台灣荒川公司董事長王廣成表示，公司都依政府、環保局和工業局規定，中規中矩增加設備，公司內的設備最少有3成以上投資在環保，也經常接受工業局、環保局和消防局等單位的考驗。