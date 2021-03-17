快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

分散中國市場風險 台東鳳梨釋迦首度前進杜拜

中央社 / 台東縣17日電

台東鳳梨釋迦主要市場在中國，為分散風險，台東地區農會積極擴展市場，今日首批鳳梨釋迦運送杜拜，台東縣政府將積極協助開拓更多國外市場。

「杜拜，我們來了」，堆高機將一箱箱通過嚴格檢驗包裝的鳳梨釋迦裝入貨運，啟程前往高雄港進入貨櫃。這批10噸的鳳梨釋迦會經過2星期的船運，預計4月4日到達杜拜，台東縣長饒慶鈴和台東地區農會人員今天前往送行。

台東地區農會總幹事李建通表示，鳳梨釋迦從台灣到杜拜要2星期的航運，加上貨櫃封閉狀態，因此要克服長時間和溫度問題，避免在行程中果熟，於是引進日本大金先進的冷鏈技術，配合陽明海運精湛的海運品質讓台東鳳梨釋迦進軍杜拜。

饒慶鈴表示，「台東的願景，就是要走向世界」，就任這兩年來，一直很堅定朝著這個目標前進，即使因為疫情耽擱了一些期程，但是縣政府在檯面下努力的腳步從來沒有停歇，台東鳳梨釋迦香甜多汁是台灣國家級的水果。

台東縣政府農業處表示，台東鳳梨釋迦約95%銷往中國，每年約1萬4000噸，超過新台幣12億元，如果能開拓更多國外市場，可分攤在中國市場的風險。

台東 鳳梨 杜拜

延伸閱讀

台東延平鸞山村下野部落自來水延管工程開工 200人受益

台東縱谷3鄉鎮農會 總幹事均順利連任

幸福城市第10站／饒慶鈴：三招做大慢經濟

杉原灣溺斃少年遺愛 母將捐保險理賠節餘款

相關新聞

影／六堵工業區住戶抗議空汙 廠商：市府拿我們當模範

基隆市六堵工業區附近社區住戶指台灣荒川化工長期排放化學廢氣，異味飄散影響健康。基隆市議會今早安排議員到工廠考察，近百居民...

22年首支 綠博主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會舉辦22年來，首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府昨請冰雪奇緣台灣...

基隆自行車道 議員嘆沒廁所

基隆市將花1.8億改善自行車道，可從新北汐止經基隆一路串接到瑞芳，基隆市多名議員昨在臨時會關心此事，指出很多車友反映沒廁...

台東縣下野部落 自來水延管開工

台東縣延平鄉鸞山村下野部落用水長期不足，縣府爭取花東基金、水利署補助共4500萬元，昨天延管工程開工，管線長度5500公...

影／宜蘭綠色博覽會活動22年來 首支主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會活動舉辦22年以來首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府今天特別請到...

基隆打造豪華遊艇「蝙蝠俠船」 造型特殊及客製化遊程

由基隆在地的鉅隆船隊打造的最新型豪華遊艇「蝙蝠俠船」，今天正式投入營運，除了造型特殊外，擁有許多高科技設備，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。