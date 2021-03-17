分散中國市場風險 台東鳳梨釋迦首度前進杜拜

台東鳳梨釋迦主要市場在中國，為分散風險，台東地區農會積極擴展市場，今日首批鳳梨釋迦運送杜拜，台東縣政府將積極協助開拓更多國外市場。

「杜拜，我們來了」，堆高機將一箱箱通過嚴格檢驗包裝的鳳梨釋迦裝入貨運，啟程前往高雄港進入貨櫃。這批10噸的鳳梨釋迦會經過2星期的船運，預計4月4日到達杜拜，台東縣長饒慶鈴和台東地區農會人員今天前往送行。

台東地區農會總幹事李建通表示，鳳梨釋迦從台灣到杜拜要2星期的航運，加上貨櫃封閉狀態，因此要克服長時間和溫度問題，避免在行程中果熟，於是引進日本大金先進的冷鏈技術，配合陽明海運精湛的海運品質讓台東鳳梨釋迦進軍杜拜。

饒慶鈴表示，「台東的願景，就是要走向世界」，就任這兩年來，一直很堅定朝著這個目標前進，即使因為疫情耽擱了一些期程，但是縣政府在檯面下努力的腳步從來沒有停歇，台東鳳梨釋迦香甜多汁是台灣國家級的水果。

台東縣政府農業處表示，台東鳳梨釋迦約95%銷往中國，每年約1萬4000噸，超過新台幣12億元，如果能開拓更多國外市場，可分攤在中國市場的風險。