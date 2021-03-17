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影／六堵工業區住戶抗議空汙 廠商：市府拿我們當模範

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影

基隆市六堵工業區附近社區住戶指台灣荒川化工長期排放化學廢氣，異味飄散影響健康。基隆市議會今早安排議員到工廠考察，近百居民到場拉白布條抗議「聲援」。議長蔡旺璉對民眾說，此行不是抗爭，也不是反商，只是希望業者要有社會責任，給個交代。

台灣荒川在廠內接待市府、市議員「參訪」，董事長王廣成說，已在六堵工業區設廠近50年，論占地和規模在工業區是「小小的一咖」。廠內設備超過三成都是投資環保設備，經常接受工業局、環保局、消防局等考驗，且市政府舉行活動「就拿我們公司當成模範」。議會、民眾提供意見，公司會據以改善。

台灣荒川簡報指出，從2000年到2018年共5次違規，各被罰10萬元。公司事後共投資2276萬元改善或汰換環保設備，2018年7月18日至今都未再被取締違規。

基隆市議會召開臨時會，市政考察行程第1站前往台灣荒川化工，了解空氣汙染問題。荒川主要生產化學造紙助劑、松香皂等化學製品。

六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里長，今早號召近百人到荒川化工大門口拉白布條抗議，希望蔡旺璉和議員們協助爭取公道。

堵北里長林俊德等人說，荒川化工長期排放化學廢氣，造成異味飄散。為了民眾的健康和後代子孫生活環境，才會發起抗議行動。

蔡旺璉等人在台灣化工廠內，聽取基隆市環保局長賴煥紘簡報六堵工業區固定汙染源管制概況，並觀看廠區相關設備後離開，下午臨時會開議時再討論應對方案。

基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影
基隆市六堵工業區附近的堵北、百福、實踐和六堵里近百里民，今早到荒川化工大門口拉白布條，抗議業者造成空氣汙染。記者邱瑞杰／攝影

基隆 考察 空氣汙染

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