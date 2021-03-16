影／宜蘭綠色博覽會活動22年來 首支主題曲「四季心願」

宜蘭綠色博覽會活動舉辦22年以來首度有自己的主題曲，由資深音樂人謝文德作曲、黃馨頤寫詞的「四季心願」，縣政府今天特別請到冰雪奇緣台灣中文版主題曲歌手蔡永淳演唱，天籟美聲感動人心，透過純淨歌聲傳達對四季如常的珍惜、守護環境理念。

宜蘭春季大型環教旗艦活動「綠色博覽會」訂3月27日至5月9日在武荖坑風景區登場，為期44天，園區面積60公頃，活動以「希望城堡」為主題。今年特別連結聯合國永續發展目標，把生態物種保育、氣候變遷調適、病毒傳播與人類行為關係、友善農業、，永續海洋、再生能源及減塑行動等議題融入策展內容，規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術。

綠博活動通常都能吸引4、50萬人次入場，開辦22年來，今年首度推出專屬主題曲「四季心願」，製作人謝文德表示，開頭用閩南語童謠唱出「春天的花清香，夏天的日紅艷，秋天風吹來輕鬆，冬天的霜雪凍」，勾畫以前環境單純的美好印象，由於近年來乾旱熱浪輪番上演，很難再感受到四季溫和的更迭，曲中期待的四季如常，其實是對環境現象最單純的心願。

寓言式的歌詞「房間裡一隻象，不說話」，隱含著英國諺語elephant in the room房中象的故事，意指房間裡有一隻大象存在，大家卻裝作沒看到，象徵有些環保問題被視而不見；歌詞最後「一滴雨水落下，大地長出枝枒」，期待創造永續美好的未來。

縣府今天請到冰雪奇緣台灣中文版主題曲歌手蔡永淳現場演唱，這首充滿希望與力量的歌曲透過她的天籟嗓音詮釋，好聽極了。如同製作人謝文德所說，聲音的穿透力無遠弗屆，希望透過簡單旋律及音樂力量，散播重視環保生態種子，帶領大眾重新思考環境永續。

縣長林姿妙說，很喜歡「四季心願」的意境，要將這首歌獻給所有追求環境更加美好的人，邀請大家走進武荖坑風景區享受綠野芬多精，共遊希望城堡。