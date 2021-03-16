花蓮陽光電城將改建原住民文創館 動工前遭破壞

花蓮縣政府去年獲中央花東基金補助，計畫在東大門夜市旁的陽光電城興建原住民族文創館，工程還沒動工，建物周邊就被人惡意塗鴉、破壞，縣府通報警方調查，工程進度不受影響。

陽光電城原為前縣長謝深山任內開發計畫，斥資約新台幣4億元，設置上千片太陽能板，2009年啟用作為綠能產業發展基地之一，不過因發電效益不如預期，形同蚊子館，直到去年縣府再爭取4000萬經費，規劃改建為縣級原住民文創館。

因陽光電城空間開放，缺乏專人管理，閒置期間成為遊民臨時住所，處處都有遊民居住痕跡，近日還被人發現牆面、地板遭噴漆塗鴉破壞，縣府人員到場查看後，向花蓮警分局報案，希望找出破壞公物的元凶。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村今天指出，經派員前往查看，確實發現有被塗鴉破壞，已報警由警方調查，並加裝監視器，清查過程中，發現通往2樓的樓梯扶手有生鏽狀況，基於安全考量，將召集相關單位會勘，討論後續管理辦法，遊民問題也會一併處理。

陳建村表示，陽光電城土地、建物權均屬縣府，改建工程將保留主結構、太陽能板等設施，融入原住民族特色，作為文化展演、在地產品銷售的據點，預計今年中動工後，最快1年後可完工啟用。

陳建村指出，原住民文創館規劃3層樓室內空間，作為原民美學教室、駐村藝術家空間及手作中心設施，成為東台灣原民文創基地，盼擴大商機及吸引人才回鄉。