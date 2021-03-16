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基隆打造豪華遊艇「蝙蝠俠船」 造型特殊及客製化遊程
由基隆在地的鉅隆船隊與台北大直知名影城集團，聯手打造的最新型豪華遊艇「蝙蝠俠船」，今天正式投入營運，除了造型特殊外，擁有許多高科技設備，如駕駛系統可直接連接手機進行遙控駕駛模式，搭配量子雷達系統及海地掃描系統，提升遊艇安全性，提供客製化航程。
名隆2號「蝙蝠俠船」，除提供海上旅遊觀光外，投入海洋生態保育的工作，擁有全國首張鯨豚與海龜救援野放契約，利用高科技設備與新北市動保處、海巡署、中華鯨豚救援協會，可以投入聯手搶救擱淺的鯨豚及海龜。
今天在基隆嶼外海，出現一艘造型十分特殊的全新雙船體造型的蝙蝠俠船名隆2號，接待台北來的登山隊員，乘風破浪度過曾經戰雲密布的大海，進入台灣龍珠，最後登上黑白相間的太極燈塔，鳥瞰360度無障礙視覺的獨特海景。
這艘最新科技的蝙蝠俠船，是由基隆在地的鉅隆船隊與台北大直知名影城集團，聯手打造的最新型豪華遊艇，除了造型特殊外，更擁有許多高科技設備，駕駛系統可直接連接手機進行遙控駕駛模式，搭配量子雷達系統及海地掃描系統，將遊艇安全性提升到最高等級，提供頂級VIP客製化航程。
業者表示，可以舉辦各種型式遊艇派對、如基隆嶼登島、藍色公路、海上會議、釣魚活動、航海體驗、海上航行訓練、潛水、海上生態導覽、賞鯨等。
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