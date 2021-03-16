教育部反毒教育特展首移師花蓮 建立學子拒毒觀念

毒品和藥物濫用問題日益嚴重，教育部攜手花蓮縣府舉辦「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展，不但公開多種毒品和施打器具，還能試聞K他命、大麻和安非他命味道，並結合擴增實境互動科技，希望學子與民眾不誤踩入暗藏毒品的陷阱，特展即日起至5月14日，在花蓮縣文化局美術館展出。

教育部自2017年起與中信反毒教育基金會合作，巡迴全台辦理「識毒—揭開毒品上癮的真相」特展，今年首度將展覽移師花蓮，花蓮縣長徐榛蔚、教育部學生事務及特殊教育司專委鄭文瑤、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞等人今天參與揭幕儀式。

花蓮縣衛生局指出，據統計花蓮毒癮列管人數，2019年有738人，2020年減少至660人，涵蓋率佔千分之2.03，雖人數下降，仍要讓大眾知道毒品的危害。

特展有「只要吸一口」、「毒品成癮」、「失落的靈魂」、「癮頭來了」及「毒為何物」等5個展區，除了有警政單位破獲的毒品外觀，還有新興偽裝成零食的毒品包裝，像是巧克力、王子麵、果凍、枇杷膏等物，提醒民眾注意來路不明的食物，以及毒品對人體的危害。

其中最特別的是展覽上3個玻璃瓶，民眾可試聞K他命、安非他命及大麻的味道。展場志工說，此展品主要是讓民眾知道如何用味道判斷毒品，氣味都是香精師使用無害材料調配而成，聞了不會上癮。