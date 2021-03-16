台東延平鸞山村下野部落自來水延管工程開工 200人受益

台東縣延平鄉鸞山村下野部落民生用水長期不足，縣府配合花東基金及水利署補助經費共4500萬元，今天延管工程開工典禮，管線長度達5500公尺，將配4座加壓站、5座配水池，預定今年11月15日完工。縣長饒慶鈴說，縣府將持續推動自來水申裝、更新簡易自來水系統老舊設備。

開工典禮由延平鄉長胡黃廣文主持，縣長饒慶鈴、立委孔文吉、議員古志成、第八河川局局長蔡宗憲、台灣自來水公司副總經理王明孝及延平鄉民代表都與會。

饒慶鈴說，台東縣許多民眾設簡易自來水或飲用山泉水，不過近來水源不足，如下野部落每逢乾旱，簡易自來水系統蓄水量就不足，縣府104年曾向中央爭取「無自來水地區供水改善計畫」，但下野部落偏遠地勢高，經費過高不符規定未獲補助。