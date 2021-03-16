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花蓮疫情穩定 籌辦多場大型賽事盼帶動觀光人潮

中央社 / 花蓮縣16日電

武漢肺炎期間花東疫情穩定，花蓮縣政府接連爭取舉辦大型全國性賽事，今年將有超過90場國內外體育賽事在縣內舉辦，希望透過賽事帶動觀光，為地方產業帶來人潮。

花蓮縣政府今天舉辦「花蓮好勁，競在洄瀾」體育活動聯合啟動儀式，宣布花蓮今年度包括例行的縣長盃賽事、主辦各項全國賽事及全國單項協會移至花蓮辦理的賽事等，總計今年共有97項競賽活動將陸續登場。

教育處體育保健科長徐蔚文指出，目前正在籌辦明年的全國中等學校運動會，沿用去年全民運期間的場館，也邀請全國各項賽事移師花蓮舉辦，截至今年底已爭取到25項國內外大型賽事，加上縣內例行競賽，共有超過90項，平均每周至少一場賽事，活動內容可至花蓮縣體育會網站查詢。

徐蔚文說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）期間，花蓮疫情穩定，體育競賽活動不減反增，創下歷年最多場，希望讓藉由全國性賽事，讓外縣市民眾感受花蓮的好環境，各項賽事時間，防疫措施不鬆懈，場館每天都會消毒。

全國原住民族運動會將於19日起在宜蘭縣登場，花蓮縣今年共有624名選手、隊職員參加12項競賽，縣長徐榛蔚今天也授旗給花蓮縣代表隊，祝福選手奪得佳績、凱旋歸來。

體育 疫情 武漢

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