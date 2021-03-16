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雨神不關愛 嘉明湖消瘦山屋儲水吃緊

中央社 / 台東縣16日電

嘉明湖山屋清潔員趙聰華今天表示，去年沒有颱風直撲台東，嘉明湖已超過1年未滿水位，目前湖水只剩一半，越來越消瘦，山屋儲水也跟著吃緊。台東林管處呼籲山友節約用水。

「比往年更慘」趙聰華今天指出，從民國108年底至今，嘉明湖尚未出現滿水位，過去嘉明湖從春天到夏天因水位降低，會瘦成像荷包蛋或是甜甜圈一樣，但到了夏天，有雨水挹注，就會恢復到滿水位。

他說，去年沒有颱風直撲台東，且未出現連續幾天大雨，因此，嘉明湖超過1年的時間未「圓滿」，目前水位只剩一半，若再不下雨，山屋的用水恐撐不到1個月。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，大地越來越渴，嘉明湖會越來越消瘦，還有嘉明湖山屋的儲水量也會吃緊，請山友依照管理員及清潔員指示使用水，僅提供飲用水及煮食用。

趙聰華表示，嘉明湖雖然變「瘦」了，但湛藍色湖面還是很漂亮。

嘉明湖海拔3310公尺，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，面積約1.9公頃，布農族人叫它「月亮的鏡子」，山友稱「天使的眼淚」。

嘉明湖 台東 山友

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