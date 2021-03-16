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花蓮縣府爭取全國賽事移師東部 全年舉辦近百項競賽

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（前排右5）為參加「全國原住民族運動會」選手加油授旗，預祝參加12項624人能突破上屆的成績。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（前排右5）為參加「全國原住民族運動會」選手加油授旗，預祝參加12項624人能突破上屆的成績。記者王思慧／攝影

花蓮繼去年舉辦全民運後，明年將舉辦全中運，為活用28座運動場館，也讓花蓮選手就近參賽，縣政府爭取25項大型全國運動賽事，再加上70餘項地方體育競賽，幾乎每周都有體育賽事舉行。其中鐵人三項青年盃首次移師花蓮，讓選手在東部競技外，也帶動觀光市場。

花蓮縣政府今天舉辦「體育賽事年度系列記者會」，有約百名學校體育選手參加，縣長徐榛蔚和多名議員鳴槍，宣布接下來近百項賽事在花蓮舉行。

花蓮縣政府教育處體育保健科長徐蔚文表示，去年花蓮舉辦全民運後，緊接著明年籌辦全中運，為不讓28個場館閒置，便與各個單項運動協會聯繫，爭取更多賽事移師花蓮舉辦，也讓在地選手有更多參賽機會，不用勞師動眾到西部比賽，更能帶動花蓮觀光市場。

徐蔚文指出，今年鐵人三項青年盃5月首次在花蓮舉辦，以及槌球長青比賽、自行車比賽等，多達25項。由於全國與地方賽事加起來，全年度有近百項運動賽事，「幾乎每周都有比賽」，民眾可能會不清楚有哪些競賽活動，因此縣府整理在體育會官網供民眾查詢時間，未來會繼續爭取像是游泳、田徑等相關錦標賽在花蓮辦理。

針對防疫措施，徐蔚文說，花蓮維持境內零確診，在好山好水好空氣環境下，希望西部選手來花蓮比賽之餘，感受大自然環境，基本上體育賽事沒有受到疫情影響，會嚴格執行實名制、體溫量測、每天消毒場館等措施。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮全年度預計約有97項運動賽事，各單項運動委員會認為花蓮自然環境佳，是適合訓練選手的好基地，28個場館維護完善，將迎接各項體育選手競賽。

另外，徐榛蔚為參加「全國原住民族運動會」選手加油授旗，預祝參加12項624人能突破上屆的成績。

花蓮縣政府爭取25項大型全國運動賽事移師花蓮，幾乎每周都有體育賽事舉行。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府爭取25項大型全國運動賽事移師花蓮，幾乎每周都有體育賽事舉行。記者王思慧／攝影

體育 徐榛蔚 青年

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