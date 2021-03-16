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基隆將花1.8億自行車道串接新北 議員嘆沒廁所不方便

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆將花1.8億自行車道串接新北，但議員嘆沒廁所不方便。記者游明煌／攝影
基隆將花1.8億自行車道串接新北，但議員嘆沒廁所不方便。記者游明煌／攝影

行政院長蘇貞昌上月從汐止自行車經舊五堵隧道到基隆，宣布送基隆一個大禮，花1.8億元改善自行車道，可以從汐止經基隆一路串接到瑞芳，改善斷點。今天市議會臨時會多名議員關心自行車道串接計畫，並指很多車友反映沒有廁所，但相隔的汐止的廁所、公共空間都相當完善。市府表示，有關公廁商分因屬基隆河流域範圍內，考量水資源及環潔淨，不宜設置，待完成串連後會再依實際使用情形再行規畫。

行政院長蘇貞昌上月從汐止騎自行車經舊五堵隧道到基隆，宣布送基隆一個大禮，花1.8億元改善自行車道，可以從汐止經基隆一路串接到瑞芳，改善斷點。

市府今天在議會報告串接計畫如何進行，工務處長張元良說，這1.8億元將進行5項工程，分別由水利署第十河川局、基隆市政府執行，一全線水防道路改善10公里，二舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道路地坪改善，三4座路口號誌設置，四過港路串接步道架高工程120公尺及步道改善880公尺，五暖江橋下越 道60公尺及上游右岸懸臂道工程800公尺。

張元良表示，2月蘇貞昌院長來後，3月5日國發會邀相關部分把經費做確認。原來爭取5億元改為折中方案，基隆執行部分，會在明年6月前完成。完成後自行車可以從汐止經基隆到瑞芳，透過中央和地方攜手。而有關公廁商分因屬基隆河流域範圍內，考量水資源及環潔淨，不宜設置，待本計畫完成串連後依實際使用情形再行規畫。

議員張耿輝指出，目前基隆市的自行車道連一個廁所都沒有，但相較隔避的汐止卻規畫得相當完整，基隆比汐止還差，北北基如何是共同生活圈。

議員王醒之說，市府應有明確的時程，基隆是否有自籌款要說清楚，讓民眾安心。串接完成後，在地休閒觀光會帶來新的變化，出租自行車系統也應有全市的規畫。

議員呂美玲則表示，不管是跑步或者騎自行車，從新北轉到基隆後，道路的質感就有不同，希望基隆要多增加道路質感，並要有公廁及公共休閒空間，先前還曾有跑著摔傷，因為有高低差。

基隆 自行車 汐止

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