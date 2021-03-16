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中年婦遭家暴攜子搬基隆 沒經驗配合度高就服找到工作

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
中年婦遭家暴攜子搬基隆，沒經驗配合度高就服找到工作。圖／基隆就業中心提供
中年婦遭家暴攜子搬基隆，沒經驗配合度高就服找到工作。圖／基隆就業中心提供

一名原本住新北市中年婦人，因受不了前夫家暴搬離居處，輾轉來到基隆租屋，還撫養1名尚在就學的孩子。經濟拮据的她沒有任何援助，在基隆就業中心協助下順利就業，有穩定收入讓她可以和孩子安心過日子。就業中心表示，她雖較年長，但身體狀況好，樂於照顧他人且配合度也高，就業服務員幫她篩選到一個管家的工作。

第一次到基隆就業中心的這名婦人告訴就服員，她因不願再和家暴前夫同住而帶著小孩離家，過去沒有什麼工作經驗，擔心難找到合適的工作，房屋租金和生活開銷的沈重壓力壓得她喘不過氣，尤其還得照顧還在念書的小孩，只要有老闆願意雇用，她什麼都願意做。

外展就服員林嫣理解她的心情，幫忙盤點強項能力與可能的職業選擇，發現她雖較年長，但身體狀況良好，樂於照顧他人且非常愛乾淨，配合度也高，篩選到一個管家的工作，居家照顧陪伴老人家及簡單的家務工作，剛好是她可以勝任的。經過就服員的推介，她順利就業，不但工作得心應手，收入也足以負擔家中開銷，目前已穩定就業近半年。

基隆就業中心主任盛慧中表示，每位求職者狀況及條件不同，就業中心提供一案到底專人客製化服務，運用職涯諮詢及就業媒合等專業技巧，連結就促工具及就業資源，規畫最有利的行動方案，進而輔導求職者順利就業。歡迎求職朋友多多運用基隆就業中心及六堵分站所提供的服務及資源，相關細節請洽基隆就業中心(02)24225263及六堵分站(02)24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。

基隆 求職

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