台東縣府補助釋迦農購空壓機 防治介殼蟲助外銷

為避免介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷，台東縣政府補助農民購置空壓機，即日起可直接向各產銷班所在地的農會申請，每台最高可申請新台幣7000元補助。

台東縣政府農業處今天表示，國內鳳梨外銷中國遭表皮驗出介殼蟲為由而被暫緩輸入，進而引發台東釋迦農對介殼蟲問題的擔心，台東縣長饒慶鈴在第一時間宣示台東釋迦介殼蟲零檢出。

另外，為確保鳳梨釋迦可以順利外銷中國，縣政府並編列經費補助全縣各釋迦產銷班購置空壓機，防治介殼蟲。

台東縣政府農業處長許家豪今天表示，他昨天參加農委會農糧署東區分署的有害生物防治及建議宣導會議時向產銷班及農民宣布，為協助農民順利外銷釋迦，將進行作物病蟲害防治，縣政府將提撥預算補助購置空壓機加強有害生物防治，提升競爭力、避免外銷問題。

許家豪指出，縣內登記有案的番荔枝 （大目釋迦、鳳梨釋迦）產銷班或合作社都可直接向所在地農會申請補助購買空壓機，依售價補助1/3為原則，最高每台可申請7000元，申請日期自即日起至8月31日止。

介殼蟲分布地區極為廣泛，尤以熱帶地區為多，介殼蟲所有種類都是植食性，體微小，繁殖力強，防治困難，除極少種類有益人類外，許多種類為農作物重要害蟲，部分種類更能傳播植物疾病，讓植物遭受更大損害。