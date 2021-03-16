快訊

逆轉！景文科大情色迎新逼學弟妹脫內衣褲 學長姐獲判無罪

台東縣府補助釋迦農購空壓機 防治介殼蟲助外銷

中央社 / 台東縣16日電

為避免介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷，台東縣政府補助農民購置空壓機，即日起可直接向各產銷班所在地的農會申請，每台最高可申請新台幣7000元補助。

台東縣政府農業處今天表示，國內鳳梨外銷中國遭表皮驗出介殼蟲為由而被暫緩輸入，進而引發台東釋迦農對介殼蟲問題的擔心，台東縣長饒慶鈴在第一時間宣示台東釋迦介殼蟲零檢出。

另外，為確保鳳梨釋迦可以順利外銷中國，縣政府並編列經費補助全縣各釋迦產銷班購置空壓機，防治介殼蟲。

台東縣政府農業處長許家豪今天表示，他昨天參加農委會農糧署東區分署的有害生物防治及建議宣導會議時向產銷班及農民宣布，為協助農民順利外銷釋迦，將進行作物病蟲害防治，縣政府將提撥預算補助購置空壓機加強有害生物防治，提升競爭力、避免外銷問題。

許家豪指出，縣內登記有案的番荔枝 （大目釋迦、鳳梨釋迦）產銷班或合作社都可直接向所在地農會申請補助購買空壓機，依售價補助1/3為原則，最高每台可申請7000元，申請日期自即日起至8月31日止。

介殼蟲分布地區極為廣泛，尤以熱帶地區為多，介殼蟲所有種類都是植食性，體微小，繁殖力強，防治困難，除極少種類有益人類外，許多種類為農作物重要害蟲，部分種類更能傳播植物疾病，讓植物遭受更大損害。

台東 農民 鳳梨

延伸閱讀

三類債券基金 大失血

聯合報黑白集／傲鳳梨，卑香蕉

陳吉仲：補助自動化設備 去除鳳梨介殼蟲

台東復育硨磲貝有成 存活率9成

相關新聞

在釣魚台設「租車站」太強大 網友：好想去租車繞島

國內旅遊租車很方便，不論實體店面或網路APP，動動手指就能搞定。最近有人發現，釣魚台竟然也設有租車站，大為驚訝！有網友說...

中年婦遭家暴攜子搬基隆 沒經驗配合度高就服找到工作

一名原本住新北市中年婦人，因受不了前夫家暴搬離居處，輾轉來到基隆租屋，還撫養1名尚在就學的孩子。經濟拮据的她沒有任何援助...

台東延平、海端射耳祭不受疫情影響 今年堅持照辦

全國布農族射耳祭去年因新冠肺炎疫情延辦，部分部落也停辦。今年雖爆發本土疫情，但各部落認為傳統不能連續斷絕2年，今年堅持辦...

挺釋迦產銷 台東補助空壓機

銷陸鳳梨疑被驗出介殼蟲，縣長饒慶鈴昨宣示台東釋迦介殼蟲零檢出目標，確保可銷大陸，並編經費補助釋迦產銷班購置空壓機。農業處...

學校設聚會所 盼部落文化扎根

花蓮市吉寶竿部落文化聚會所是花蓮縣首座位於學校的聚會所，由中央補助工程1346萬元，蓋在中原國小操場旁，約300個工作天...

明德訓練班 變身跑馬古道公園

宜蘭礁溪「明德訓練班」是目前繁華溫泉區中，面積最大綠地，經縣府打造成「跑馬古道公園」，也是礁溪生活之心計畫的一部分，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。